A Dunántúlon lévő zártabb felhőzetből jellemzően eső valószínű, míg főként a Dunától keletre egyre többfelé várhatók záporok, zivatarok, melyek akár rendszerbe is szerveződnek. A zivatarokat felhőszakadás, károkozó szélroham, jégeső is kísérheti. Az szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Késő estére 17 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Ez az időjárás bizony megterheli a hidegfrontra érzékenyeket, akik fejfájást, migrént tapasztalhatnak.