Panaszkodnak a háziorvosok, betegeik helyett is dolgozniuk kell

A változásról múlt héten értesítették az országban dolgozó mintegy 5700 háziorvost – írja az rtl.hu. Az új szabályok értelmében a háziorvosoknak kell időpontot foglalniuk az arra szolgáló online foglalási rendszerben, amennyiben a betegnek beutalóval igénybe vehető ellátásra van szüksége, illetve személyesen megjelenik a háziorvosi rendelőben. „Nem értem miért nekem kell megoldani, hogy kevés a call centeres munkatárs a szakrendelőknél” – kommentálta a döntést egy névtelenül nyilatkozó háziorvos.

A gyógyítástól vehet el időt a háziorvosok növekvő adminisztrációs terhe. Fotó: Getty Images

„Évente 40 millió beutalót írunk, fejenként több ezret. Mégis mennyi időt töltsünk ezzel?” – tette hozzá egy másik alapellátó szakember. Becslései alapján az új előírás akár napi egy óra pluszmunkát is jelenthet számukra. A körlevél szerint az időpontfoglalóban külön idősávokat különítenek el a háziorvosoknak, de az rtl.hu-nak nyilatkozó érintettek ezt szintén problémaforrásnak látják. Ha ugyanis nem tudják megtölteni a nekik szánt időpontokat, akkor azok üresen maradnak, miközben másutt torlódás alakul ki.

Fél év alatt tizedével nőtt a betöltetlen háziorvosi praxisok száma az országban.

A háziorvosok attól is tartanak, hogy őket kérik majd számon a páciensek, ha nem tudnak nekik rövid időn belül időpontot foglalni a szakrendelésekre, ami tovább ronthatja a sokszor egyébként is feszült orvos-beteg viszonyt. Továbbá az is növelheti majd az adminisztrációs terheket, ha például a betegek lemondják, illetve módosítanának az időpontjukon, amihez várhatóan szintén a háziorvoshoz fordulnak majd segítségért.