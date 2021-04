Mérföldkő lehet a koronavírus elleni küzdelemben egy tabletta, amelyet kifejezetten a SARS-CoV-2 vírus legyőzésére fejlesztett ki a Pfizer - számolt be róla a brit Telegraph. Az Egyesült Államokban és Magyarországon elsőként engedélyezett és forgalomba hozott COVID-19 elleni vakcinát gyártó vállalat már meg is kezdte a humán klinikai tesztelést: Belgiumban és az Egyesült Államokban hatvan 18-60 év közötti egészséges önkéntest vontak be a fázis I. vizsgálatba.

Könnyebb lehet a gyógyulás, ha lesz hatékony gyógyszer a koronavírus ellen. Fotó: Getty Images

A Telegraph értesülései szerint a szert állatokon már tesztelték, és mivel sem használata során, sem utána nem merült fel aggodalomra okot adó egészségügyi hatás, vagy mellékhatás, elindulhatott a klinikai vizsgálatok humán szakasza, ami három fázist ölel fel, és a tervek szerint 145+28 napot vesz majd igénybe. A jelenlegi szakaszban többek között az emberi szervezet számára tolerálható dózist vizsgálják (önmagában és a HIV -kezeléshez használt ritonavir gyógyszerrel kombinálva), valamint a lehetséges mellékhatásokat, és azt, hogyan érzik magukat a tesztalanyok a szer bevétele után. A klinikai vizsgálatok harmadik fázisban már több tízezer emberen tesztelik majd - tabletta és folyadék formájában - a szert. Optimista előrejelzések szerint - amennyiben minden az előzetes várakozásoknak megfelelően alakul -, még idén engedélyezhetik használatát.

De pontosan mit is tesztelnek?

A tabletta más összetevők mellett tartalmaz egy fehérjetermészetű molekulát, a PF 07321332 kódnevű vírusellenes proteáz inhibitort - a HIV-1-fertőzött felnőttek kezelésében alkalmaznak proteáz inhibitort, hogy meggátolja a fertőzött sejtek vírustermelését -, amit úgy alakítottak ki, hogy megakadályozza a vírus orrban, torokban és tüdőben történő elszaporodását.

A Pfizer bizakodó

Az amerikai gyógyszeripari vállalat kutatói bíznak benne, hogy ez a tabletta hozhatja majd meg a régen várt áttörést, hatékony megoldást nyújtva a koronavírus-fertőzés otthoni kezeléséhez. A gyógyszer szedését afertőzéselső jeleinek észlelésekor kell elkezdeni, így elkerülhetővé válik, hogy a beteg kórházba kerüljön, vagy kritikus állapotban azonnali ellátást igényeljen - közölte Mikael Dolsten, a Pfizer vezető tudományos munkatársa.

"Ezt a vírusellenes szert gyakorlatilag a semmiből hoztuk létre, a járványhelyzet szülte" - ismertette az előzményeket Dafydd Owen, a Pfizer gyógyszerkémiai igazgatója nemrégiben, egy szakmai előadáson. Hozzátette: a vegyület első pár milligrammját július végén készítették, október végére pedig a rendelkezésre álló mennyiség 100 grammra duzzadt fel. Ahhoz, hogy eddig eljussanak, 210 kutató munkája kellett.