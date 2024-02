Győrfi Pál: Az ügyeleti rendszer finomhangolása zajlik

Dunaharasztiban egy lakossági fórumon az ügyeleti rendszer első hetének tapasztalatait beszélték meg. A Dunaharaszti Online beszámolója szerint Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az eseményen elmondta, hogy egy éve zajlik az ügyeleti rendszer átalakítása az országban, és úgy látja, mindenhol félelem övezte ezt, de mára az érintett megyékben élők szerint is jól működik.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője Győrben 2024. február 5-én. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Pest megyében február elsején vezették be az új rendszert, a szóvivő szerint pedig az első hétvége tapasztalatai mutatnak problémákat. A megyében 935 beteget láttak el az orvosok, köztük 361 gyereket. 19 esetben volt elég a telefonos segítségnyújtás, 800 beteg ügyeleti pontokat keresett fel, 105 beteget pedig otthonukban láttak el.

Reagált arra a dunaharaszti esetre is, amikor egy helyi nő állítása szerint a 1830 hívása után 27 perc 26 másodpercig hallgatta az automata üzenetet, majd a vonal megszakadt. Győrfi Pál szerint kiértékelik a tapasztalatokat, és úgy alakítják a rendszert, hogy ilyen ne fordulhasson elő, nincs kőbe vésve semmi, a finomhangolás most is tart. A vonalak terhelése ingadozó, volt, hogy 30-an várakoztak, illetve többen csak tesztelni akarták a rendszert, ezzel feltartva az ügyeletet.