Nagyot csökkenhet az orvosi ügyeletek száma a fővárosban

Folytatódik a felhőzet növekedése. A keleti, északkeleti országrészben a jellemzően fátyolfelhős ég mellett több, nyugatabbra a felhős idő mellett kevesebb napsütés valószínű, utóbbin akár tartósan borult tájak is lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor, lokálisan jelentős, intenzív csapadékkal, délen, délnyugaton pedig zivatar is kialakulhat. Az északkeleti, északi szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 27 és 33 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos dunántúli tájakon 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Késő este 19 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A felhősödésnek köszönhetően sokfelé kevésbé lesz tikkasztó ma a hőség, ahogy az UV-sugárzás is enyhül.