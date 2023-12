Ficzere Andrea: gondban lesznek a kórházak januártól

Mint azt korábban megírtuk, egy korábban elfogadott jogszabály szerint 2024. január 1-től megszüntetik a bérnővérek alkalmazását a kórházak többségében, miután kivezetik a közreműködői szerződéseket mint foglalkoztatási formát. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség alelnöke a Economxnak nyilatkozva elmondta, országszerte gondban lesznek a kórházak január elsejétől a bérnővéri foglalkoztatás kivezetése miatt. Hozzátette, jó irány, hogy minél több dolgozót tudjanak egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatni. Az elkövetkező hetekben azonban nem lép majd be annyi munkavállaló a rendszerbe, hogy az intézmények mindegyike biztonságosan üzemeltethető maradjon.

„Bérmunkaerőt - leginkább nővéreket, műtős személyzetet, kisebb mértékben orvosokat - szinte valamennyi területen foglalkoztattak, így különböző mértékben minden terület sérülhet” – írja a lap a Ficzere Andrea által elmondottak alapján. A szakember arra is kitért, hogy a december eleve nem könnyű hónap a kórházakban. Az ünnepek közeledtével a szakdolgozók is szeretnének több időt tölteni a családjukkal, és ki is kell adni nekik az év során beragadt szabadságaikat. Eközben viszont a kórházakban nem sérülhet a betegellátás.

Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke arról beszélt az Economxnak, hogy a felső légúti fertőzések az egészségügyi szakdolgozókat is nagy számban betegítik meg a téli időszakban, ami további nehézséget jelent az év végéhez közeledve. „Tavaly a foglalkozási megbetegedések 95 százaléka az egészségügyi dolgozókat érintette, veszélyes szakma az egészségügy” – fogalmazott a szakszervezeti vezető. Hozzátette, noha jövőre már valóban nem lehet majd új szerződéseket kötni a bérnővérekkel, a vállalkozói formában alkalmazott szakdolgozók egy részét azonban arra kérték, hogy adják be újra engedélykérelmeiket. „Az biztos, hogy januártól tovább fog csökkenni a szakdolgozók száma a kórházakban és az osztályokon is” – húzta alá ugyanakkor Soós az interjúban.

