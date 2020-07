Női daganatok tünetek nélkül

A tumormarkerek különböző fehérjék és hormonok, amelyek mennyisége gyakran megemelkedik például gyulladásos vagy daganatos kórképek esetén. Ezeket maguk a daganatok is termelik, de testnedvekből is vizsgálhatóak. Többféle tumormarker létezik, ezek pedig többféle ráktípust is jelezhetnek. Fontos hangsúlyozni, hogy bár nagyon informatív az így kapott érték, a diagnózis felállításához mindez nem elegendő önmagában. Emelkedett szint esetén alapos kivizsgálás, képalkotó vizsgálatok elvégzése, illetve biopszia indokolt. A gyanú felvetése mellett a már diagnosztizált daganatok nyomon követésére viszont kifejezetten alkalmasak a tumormarkerek.

Bizonyos tumormarkerek ellenőrzése elősegítheti a nőgyógyászati daganatok korai felismerését

A nőgyógyászati daganatok vizsgálatára leggyakrabban használt tumormarkerek:

CA-125, AFP (petefészek)

HE-4 (petefészek)

CA 15-3, CA-549, MCA (emlő)

CEA, CA 72-4, CA 19-9 (tápcsatorna- vagy emésztőszervi érintettség)

TPS (áttétes emlőrák)

Mikor érdemes a vizsgálatot elvégeztetni?

A daganatok - mint amilyen az emlő- és a petefészekrák is - kezdeti stádiumban általában nem okoznak tünetet. Amennyiben valakinek a családjában előfordult már hasonló megbetegedés, úgy érdemes rendszeresen ellenőriztetni nőgyógyászati tumormarkereit is csakúgy, mint menopauza után, hiszen ekkor megnő egyes daganatok megjelenésének esélye.

"Menopauza után gyakran elfelejtenek nőgyógyászhoz menni a nők, de a rákos megbetegedések nem felejtenek el megjelenni, sőt! Éppen ezért volna fontos, hogy az éves szűrésben benne legyen a tumormarkerek vizsgálata is, hogy ha szükséges, akkor további ellenőrzéseket, vizsgálatokat végezhessünk. Ezzel megnő a lehetősége annak, hogy még korai stádiumban kiderüljön, vannak-e abnormális sejtek" - fogalmazott dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyászati daganatokkal is foglalkozó nőgyógyásza. Hozzátette, hogy természetesen akár a legcsekélyebb panasz esetén is célszerű elvégezni a szűrést és a tumormarker vizsgálatát. Például a CA-125 tumormarker ellenőrzése feltétlenül indokolt petefészek-daganatra utaló panaszok esetén is, mint a haspuffadás, vérzészavarok vagy deréktáji fájdalom.

Milyen érték esetén kell daganatra gyanakodni?

Nőgyógyászati daganatok esetén a legtöbbször nézett érték a CA-125. Elsősorban követésre használható. Ez egy általános petefészekmarker, körülbelül 35-ig normális az értéke, 300-ig inkább jóindulatú elváltozásra utal, felette pedig már felkelti a rosszindulatú daganat gyanúját. Érdemes megemlíteni továbbá, hogy nem csupán daganatot jelezhet a magas érték, ugyanisendometriózisfennállásakor is emelkedett vagy magas lehet a szintje. A CA-125 mellett alkalmazzák kiegészítő vizsgálatként a HE-4 ellenőrzését is, ami pontosítja a kapott értéket és közelebb visz ahhoz, hogy jó- vagy rosszindulatú elváltozással van-e dolgunk. Petefészekrák esetében kockázatbecslő algoritmusokat is alkalmaznak e markerek segítségével (ROMA, RMI).