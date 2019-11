Nehéz megmondani, hogy mit szabad mondani és csinálni egy olyan ember környezetében, aki halálos kórral kénytelen felvenni a harcot. Ahogy a kezelőorvos kommunikációja során is nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő üzenetekre, úgy a beteg családjának és barátainak is fontos, hogy kerüljenek bizonyos kedvesnek tűnő, de ártó szófordulatokat. Két angol egyetem 2017-ben közös kutatásban vette fel az emlőrákosokat összefogó Breast Cancer Care UK tagjaival a kapcsolatot, hogy kiderítsék: melyek azok a mondatok, amelyekkel inkább ártanak, mint használnak a betegnek - írja a Daily Mail.

Letargia, düh, kétségbeesés - minden emberből más érzelmi reakciókat vált ki a hír, hogy rákot diagnosztizáltak nála. Szakemberrel beszélgettünk arról, hogyan lehet a pácienssel kíméletes módon, a tényekhez mégis ragaszkodva tárgyalni a rá váró megpróbáltatásokról!

Ne mondjuk meg, hogy mit tennénk a helyében

Legtöbbször puszta jóindulatból, a túlzásba vitt segítési szándék miatt hajlamosak vagyunk kioktatni a daganatos embereket arról, hogy mit kellene csinálniuk, és hogyan kellene átvészelniük ezt az időszakot. A megkérdezett betegek ezzel szemben akkor érezték magukat a legjobban, hogyha nem irányítani akarták őket, sokkal inkább támogatni.

Ne törjünk össze jobban, mint a beteg

A daganat híre nem csak a beteget, de annak családját, szeretteit is óriási nyomás alá helyezi. Fontos azonban, hogy erősek maradjunk, hiszen a betegnek anélkül is bőven eleget kell elviselnie, hogy még a környezetében élőket is vigasztalnia kellene. Jól esett azonban a megkérdezetteknek, ha valakinek kibeszélhették a panaszaikat, és a környezetükből erőt, bátorságot meríthettek.

Maradjunk erősek, ne törjünk össze jobban, mint a beteg

Ne akarjunk mindenben segíteni

Fontos, hogy a betegnek minden szükséges segítséget megadjunk, de ezt is túlzásba lehet vinni. Sokszor a családja szinte kisgyermekként kezdi kezelni a rákkal küzdő személyt, ami egyrészt erősíti benne a betegségtudatot, másrészt pedig olyan feladatokat vesz el tőle, amelyek elterelhetnék a figyelmét az állapotáról.

Hagyjuk a számokat

Nem biztos, hogy a beteg tisztában akar lenni a gyógyulás esélyeivel, még ha a Google viszonylag jó eredményeket is dob ki rá. Amíg a beteg külön nem kérdez erről, hagyjuk a számokat, és inkább lelkileg támogassuk őt ebben a nehéz időszakban.

Ne beszéljünk az orvos ellen

Napjainkban se eleje, se vége a kétes alapokra és félinformációkra épülő álhíreknek, amelyek szembemennek a hagyományos orvoslással. Ha mi magunk kételkedünk is az orvos által javasolt kezelésekben, ne erőltessük a véleményünket a betegre! Talán többet ártunk vele, mint használunk!