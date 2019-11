Gyakori tévhitek a kemoterápiáról

A kemoterápia méreg

Bár ez a megállapítás legtöbbször pejoratív értelemben hangzik el, valójában még helyes is. A kemoterápiás készítmények ugyanis sejtmérgek, úgynevezett citosztatikumok. Ezek célja a gyorsan szaporodó sejtek pusztítása, számuk növekedésének meggátolása. A szerek hatására a ráksejtek jóval nagyobb valószínűséggel esnek áldozatul, mint az azokat körbevevő egészséges sejtek. Mivel azonban az eljárás során alkalmazott gyógyszerek a véráramba kerülve a test bármely részére eljuthatnak, óhatatlanul is kárt okozhatnak más gyorsan osztódó, alapvetően fontos sejtekre. Rendszerint ez az oka a kemoterápia után jelentkező mellékhatásoknak.

Mindig teljes hajhullást okoz

A kemoterápia tehát - jellegéből adódóan - több mellékhatással is járhat, amik a szervezet gyorsan szaporodó sejtjeivel állnak kapcsolatban. Ilyenek a szőrtüszők sejtjei is, amelyek károsodása hajhulláshoz, kopaszsághoz vezethet, általában egy-két héttel a kezelést követően. A probléma azonban nem mindenkinél jelentkezik, hiszen minden más mellékhatáshoz hasonlóan ez is nagyban függ az alkalmazott gyógyszertől és az egyéni adottságoktól.

A hajhullás nem jelentkezik minden esetben

Ennek megfelelően az sem feltétlenül igaz, hogy a kemoterápia mindig megviseli a beteget, sokan ugyanis szinte semmilyen kellemetlenséget sem tapasztalnak. A terápia típusa, az általános egészségi állapot egyaránt nagyban befolyásolja azt, ki miként esik túl könnyen vagy nehezen a kezeléseken. Az is fontos tény, hogy a panaszok gyakran enyhíthetők orvosi javaslatok alapján.

Fogyáshoz vezet

Önmagában nem okoz fogyást a kemoterápia, mivel azonban károsodhatnak a szájban, a gyomorban és a bélrendszerben lévő nyálkahártya sejtjei, mellékhatásként hányás, hasmenés is előfordulhat. A fogyás már ezekhez a problémákhoz köthető. Ráadásul a kezelés gyakran rossz közérzettel, étvágytalansággal is jár, ami szintén fokozza az említett változást.

Akad néhány módszer és házi praktika a étvágytalanság ellensúlyozására. Erről bővebben itt olvashat!

Hosszú időre ágyhoz köt

A kemoterápiás kúra pontos menete több tényezőtől is függ, így például a páciens szervezetének általános állapotától, a daganatos megbetegedés típusától, valamint a kitűzött céloktól. Egyes gyógyszerek tabletta formájában is rendelkezésre állnak, azaz nem minden esetben kell ezeket intravénásan a testbe juttatni.

Ha azonban mégis indokolt az infúzió, az sem jelenti feltétlenül, hogy a betegnek hosszabb időre kórházba kell feküdnie. A legtöbb esetben ugyanis ambuláns kezelés keretében is lefolytatható az eljárás, így a páciensek még aznap hazamehetnek, és nem kell feltétlenül felborítaniuk hétköznapi életvitelüket.

