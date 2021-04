Miért fogynak rohamosan a rákos betegek?

Falánk tumorok, avagy a fogyás oka

A daganatos beteg táplálására különösen figyelni kell h i r d e t é s

Nem egyformán éhesek

Gyógyító-ártó kezelések

Következmények és veszélyek

Fontos! A cachexia tüenetei: erőteljes fogyás, kóros soványság (anorexia), étvágytalanság, megromlott ízérzékelés, korai teltségérzet, hányinger, toxikózis, félelem, depresszió, vérszegénység, erőtlenség, fáradtság.

Étvágyjavító módszerek és praktikák

Minél előbb, annál jobb orvossal beszélni, mert az alultápláltság és fogyás rosszindulatú daganatos betegség tünete is lehet. Az alultápláltság, orvosi szakszóvalolyan kóros állapot, amelyben a szervezet számára hiányzik a szükséges energia vagy legalább egy lényeges tápanyag abszolút vagy relatív hiánya áll fenn. A daganat egyszerűen aránytalanul sok tápanyagot von el a szervezettől. A folyamat mikéntje még tisztázásra vár, de annyi már világos, hogy a daganat, különösképpen, ha az anyagcserében szerepet játszó hormontermelő szövetet is érint, erőteljesen megváltoztatja,, így a szervezetnek a megszokotthoz képest megnő az energiaigénye.Miközben az étvágy és a tápanyagbevitel csökken, az alapanyagcsere napi 130-280 kalóriával (kcal) emelkedik. Ezen belül megváltozik a tumorsejtek fő energiaforrását jelentő szénhidrátok anyagcseréje. A folyamatok a gyors, habzsoló, ám kevéssé gazdaságos, kevés oxigént használó (anaerob) reakciók irányába tolódnak el. Izomlázhoz hasonlóan sok tejsav keletkezik,. Fokozott a fehérjék lebontása, csökken az izomfehérjék képződése, közben bizonyos aminosavak hiánya mutatkozik. A zsíranyagcsere megváltozása a zsírraktárakból több zsírt szabadít fel, hogy aztán ezt pazarló módon használja energiagyártásra. Ezzel a daganat legfőképpen az izmok, illetve valamivel kevésbé a zsírszövetek működésébe szól bele. Pont azok a szövetek csappannak meg, amelyekben a szervezet számára hasznos energiatermelés zajlik. Ha a táplálkozás nem fedezi a daganat okozta többlet energia- és igényt, bizony a test a tartalékokból fedezi, ami azonban hosszú távon nem tartható fenn, s a szervezet elkezd fogyni, leépülni. A BMI figyelemmel kísérése kétségtelenül a legegyszerűbb módszer, mellyel maga a beteg is követheti tápláltsági állapotát, de arról nem ad felvilágosítást, milyen jellegű fogyás zajlik testében. Mivel a daganat főleg a zsírmentes testtömegben zajló anyagcsere-folyamatokat befolyásolja, elsősorban a zsírmentes testtömeg (LBM) csökkenését okozza. A testzsír arányának mérése már pontosabb információkat nyújt. Ezenfelül a fogyást a daganat által termelt anyagok is elindíthatják azáltal, hogy hatásukra megváltozik az ízérzékelés, émelygés, étvágytalanság , ételundor jelentkezik.A súlyveszteség elsősorban nem az egyéntől, mégcsak nem is a tumor méretétől vagy elhelyezkedésétől, hanem főképp a rák típusától függ. Egész pici tumorok is okozhatnak riasztó mértékű fogyást. A leukémia , a különböző szarkómák, illetve az emlőrákok többsége csak ritkán okoz nagymérvű súlyveszteséget. Az alultápláltság igen kifejezett a fej-nyaki (a kulcscsont és a koponyaalap között elhelyezkedő szervekből kiinduló) tumoros betegeknél. Különösen jellemző a fogyás azon betegekre, akiknek a tápcsatornában lévő rosszindulatú daganattal kell megküzdeniük. Az emésztőrendszeri (gasztrointesztinális) daganatos betegek 15-40 százaléka tapasztal viszonylag korán olyan erőteljes fogyást, ami már kóros tápanyaghiánnyal jár együtt. Ilyenkor nem csak arról van szó, hogy maga a tumor a természetellenesen erőteljes növekedéséhez szükséges tápanyagokat, fehérjéket és az energiát a megevett tápanyagból, a szervezet egészséges részétől veszi el, hanem maga a tápcsatorna sem tudja maximális hatásfokkal feldolgozni a megevett táplálékot.A tumorok érinthetnek hormontermelő szöveteket is, akkor is csökken az étvágy, ha ilyen hatású hormonokból (glukagon, epinefrin, enterogastron) több termelődik. A daganatos betegek esetében a kóros anyagcsere mellett az alultápláltság másik közvetlen oka leginkább az étvágytalanság. Kezdetben nem olyan kifejezett, az áttétképződés időszakában azonban szinte mindig jelen van. Ehhez járul a tápcsatorna elégtelen működése, szűkülete vagy elzáródása, a rossz tápanyag-felszívódás. Sokszor lelki okok is közrejátszanak, melyek a rák előzményeként vagy következményeként egyaránt befolyásolhatják az étvágyat és a tápanyagok felszívódását. Később valamely kezelés vagy gyógyszer - főként a kemoterápiás szerek - mellékhatásai okoznak további alultápláltságot fokozó panaszokat.A különböző kezelések - műtétek, sugár- és kemoterápiák - sem mentesek a mellékhatásoktól; étvágytalanságot, hányingert, felszívódási zavarokat, a kemoterápiás anyagok jellemzően émelygést, hányást idéznek elő, és hetekre elrontják az étvágyat. Ehhez járul a tumorok elölése nyomán felszabaduló különböző mérgek hatása (tumornecrosis okozta toxicosis). A nyálkahártya-gyulladások miatti fájdalmak, emésztési és felszívódási zavarok tovább tetézik a gondokat, tehát erősítik a betegség által kiváltott panaszokat.A fogyás a tumoros betegség lefolyása idején sajnos tovább folytatódik, és az összes beteg kétharmadánál jelentkezik valamilyen mértékű tápanyaghiány. A táplálékhiány végső soron cachexiát - magyarosan kaheksziát - okoz. A tumoros cachexia - görögül rossz erőnlétet, magyarul sorvadást, senyvedést jelent - az előrehaladott daganatos betegeknél figyelhető meg, azt jelenti, hogy a tápanyaghiány és alultápláltság már kritikus súly- és izomtömegvesztést okoz.Amikor a daganatsejtek, fehérjéket, szénhidrátokat, a biológiai energiahordozókat, ezt a létfontosságú szervek izmai, a gyomor-bélrendszer izomzata, a szív-, a váz- és légzőizmok sínylik meg a legjobban. Márpedig, ha kevés az oxigén, romlik az erőnlét, gyengül a szív és a tüdő, rosszabb hatásfokú a légzés, akkor a beteg tovább gyengül. Immunrendszerének nincs ereje küzdeni, az állapot egyre nagyobb veszélyeket rejt. Az emésztőrendszeren keresztül amúgy is gyanús dolgok - mérgek, kórokozók - juthatnak a szervezetbe. Nem lehet véletlen, hogy becslések szerint az emésztőtraktusban tanyázik az immunrendszeri sejtek 70 százaléka. A tápcsatorna daganatai különösen megviselik, és tovább gyengítik a védekezőrendszert. Nő mindenféle fertőzés veszélye, a műtéti szövődmények gyakorisága, és a szervezet saját daganatellenes védekezésének hatásfoka.Bizonyított, hogy a kezeletlen alultápláltság, mégpedig a súlyvesztéssel arányosan, sokat ront a gyógyulási esélyeken, ezért erre csaknem ugyanolyan figyelmet kell fordítani, mint magának a betegségnek a kezelésére.olyan károkat is okozhat, hogy a szervezet már a gyógykezelésként adott beavatkozásokat, a kemoterápia vagy sugárterápia okozta megterhelést sem tudja ellensúlyozni, ezért a gyógykezelés leállítása mellett kell dönteni.A daganatsejtek erőszakosabbak, ha a tápanyag megszerzéséről van szó, ezért hiányos táplálkozással nem lehet őket kiéheztetni, így csak az egészséges sejteket veszélyeztetnénk. A malnutríció mindenképpen csökkenti a kemoterápia hatékonyságát, a gyógyulás és túlélés esélyét. A daganatos cachexia miatti legyengülés a leggyakoribb közvetlen halálok.Mozgással, friss levegővel lehet segíteni az evési kedven, és természetesen jótékonyan hat egy kis kényeztetés. Ilyenkor jót tesz, ha valaki elkészíti a kedvenc ételeket. A puha, könnyen rágható és lenyelhető,. A fűszerekkel illik spórolni, a csípős és forró ételek nyálkahártya-irritációt, fájdalmat okozhatnak. Mindenképp arra kell törekedni, hogy legyen kedve enni a betegnek, és lehetőleg természetes úton kapja meg a szükséges táplálékot.és étvágyfokozó gyógyszerek hasznosak lehetnek, de sajnos nem mindenkinél válnak be egyformán, és hozzák meg a kívánt hatást. Hátrányuk, hogy több hét, mire hatásukra megfelelő lesz a súlygyarapodás, ami főként a test víz- és zsírtartalmának gyarapodásából, nem pedig az izmok tömegének növekedéséből adódik, ami pedig fontosabb lenne. A zsírmentes testtömeget (LBM=lean body mass) nem növeli kellően. Ennek ellenére a betegek közérzetét javítja, és egy kis hízás is lehet hangulatjavító, ami a gyógyulás útjára segít.Gyakran tápszerek adása is szükséges lehet. Ezek a gyógyászati célra kifejlesztett nagy energiatartalmú és a tápanyagokat optimális, jól felvehető formában tartalmazó készítmények egyaránt alkalmasak a normál étkezés kiegészítésére vagy kizárólagos táplálásra. Vannak bennük fehérjék, zsírok, szénhidrátok , vitaminok, nyomelemek és antioxidánsok, akárcsak a normál táplálékban. Többnyire azonban nincs bennük tejcukor, koleszterin, purin és glutén, hogy bárki nyugodtan fogyaszthassa, akinek szüksége van rá.