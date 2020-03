Egyszerű tünetek, melyek súlyos bajt jeleznek

Egy brit felmérés világított rá, hogy 17 olyan tünet létezik, amelyet - még ha huzamosabb ideig fent is állnak - az emberek többsége nem köt semmilyen betegséghez, így a rákhoz sem. Ugyanakkor ezek közül 10 ismert ráktünetnek számít. Természetesen nem minden esetben áll rosszindulatú daganat a panaszok hátterében, de egy orvosi vizsgálatot megéri elvégeztetni, ha az alábbiak fellépnek.

A gyanúra okot adó tünetek:

egy anyajegy színének, méretének megváltozása

az emésztés és a székletürítési szokások megváltozása

vizeletürítési szokások megváltozása

rendszeressé váló köhögés, torokkaparás

nem gyógyuló sebek, vágások

tartós nyelési nehézségek

súlycsökkenés minden különösebb ok nélkül

tartós fájdalomérzet, amelynek nem ismerjük az okát

ismeretlen eredetű csomó, duzzanat

ismeretlen eredetű vérzés

A fentieket sokan nem kapcsolják össze a rákkal, ha jelentkeznek is náluk, inkább olyan okokra gondolnak, mint az arthritisz, a ciszták, valamilyen fertőzés, néhányan pedig egyszerűen csak az öregedésre fogják a dolgot. Szakértők szerint ennek pszichés oka is van: a legtöbb ember nem akarja elhinni, hogy akár ő is lehet súlyos beteg; úgy gondolják, hogy ez velük egyszerűen nem történhet meg.

Sokszor igazuk is van, mert a tünetek valóban nem minden esetben jeleznek rákot. Ugyanakkor fontos, hogy időben kiderüljön a baj, mivel minél korábbi szakaszban sikerül diagnosztizálni a betegséget, annál nagyobb az esély a gyógyulásra, legyen szó akár rákról, akár bármilyen más egészségügyi problémáról. A szakértők emellett a rendszeres orvosi kontroll fontosságára sem véletlenül hívják fel a figyelmet - akár tünetmentesség esetén is előfordulhat, hogy nincs minden rendben, ezért negyvenéves kor felett legalább évente egyszer érdemes felkeresni a háziorvosunkat az általános ellenőrzés végett.

Forrás: care2.com