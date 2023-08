Daganat okozta Bálint gazda halálát

Bálint gazda özvegye, Antónia a BEST Magazinnak adott interjút. A 24.hu szemléje szerint a férje 3 évvel ezelőtti halálát nem a covid, hanem daganatos betegség okozta.

Bálint gazda 2019. március 9-én. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Gyurka minden bizonnyal covidos lett a kórházban, mert úgy jelent meg a hírekben, hogy egy 101 éves férfi covidban halt meg. De nem ez okozta a halálát, daganata volt, nem is egy, amiről nem is tudtunk.

Siófokon lett rosszul, onnan vitte a mentő Budapestre, én végig vele voltam, végig ott ültem az ágya mellett. Szerette volna, hogy hazahozzam, de az állapota ezt nem engedte meg. Vasárnap, amikor eljöttem tőle, fel nem merült bennem, hogy az az utolsó találkozásunk. Alig értem haza, amikor telefonáltak a kórházból, hogy meghalt" - mondta a magazinnak az özvegy.

Arról is beszélt, hogy sokszor idegenek kérik, hogy megnézhessék a kertjüket.

"Most júniusban, ahogy jött a halálának, majd a születésnapjának az évfordulója, sokan elsétáltak a házunk előtt, és azt kérték tőlem, engedjem be őket, hadd nézzék meg, hol élt, milyen kertről gondoskodott Gyurka" - mesélte az özvegy. Azt mondta, szívesen beengedi az érdeklődőket, mert a férje is így tett volna.

"Az otthonunk, a kert szívesen látogatott hely lett, és ez egy életre kötelez engem arra, hogy itt is őrizzem Gyurka emlékét" - folytatta.