Azt hitték, hátfájás, pedig valami sokkal rosszabb volt

Beth története egy furcsa, égető fájdalommal kezdődött, amia lapockái között jelentkezett - írja a webMD. Már körülbelül egy éve kínlódott, de az orvosok csak legyintettek, azt mondták, "mindenkinek fáj a háta", és különféle gyakorlatokat ajánlottak neki, amiktől esetleg jobban érezheti magát. Afájdalomazonban továbbra sem múlt, sőt, egy idő után Beth már a szegycsontjában és a koponyájában is érezte - ekkor elhatározta, hogy mindenképpen segítséget kér egy szakembertől. Bár a wyomingi Rock Springsben lakott, egészen a Utah államban lévő Salt Lake Cityig utazott, hogy fogadja egy ortopéd sebész, aki MRI-t csinált a gerincéről és a szegycsontjáról - majd azonnal biopsziát rendelt el.

Néhány nap elteltével a sebész telefonált Bethnek, hogy keresni fogja majd egy onkológus. Az onkológus valóban felhívta, és közölte vele, hogy rákos, és hogy be kell feküdnie a kórházba. "Minden, ami miatt aggódtam, és amit elképzeltem, igaznak bizonyult. Próbáltam erős maradni, hogy ne rémisszem meg a gyerekeimet, de nem tudtam megállni, sírva fakadtam. Úgy éreztem, egy rémálomba csöppentem" - mesélte Beth, aki a férjével együtt azonnal elindult Salt Lake Citybe - a gyerekeket barátokra bízták.

Amikor aztán a kórházban találkoztak az orvossal, az hitetlenkedve nézte őket: azt mondta, hogy Bethnek nem kellene tudnia járni, mert a daganat már szinte teljesen összenyomta a gerincvelőjét. Beth és a férje azt sem tudták, mit csináljanak elképedésükben, hiszen Bethnek semmi gondja nem volt a járással. Mivel azonban a gerincvelője bármelyik pillanatban elszakadhatott, rögtön ágyba fektették, és onnantól kezdve nem mozdulhatott meg. Még aznap este elkezdték a 10 napos sugárkezelést, hogy zsugorítsanak a gerincén és a szegycsontján lévő elváltozáson.

A myeloma multiplex hatására a plazmasejtek a csontvelőben szaporodnak fel, mivel azonban ezek a plazmasejtek a csontvelő normális működését megzavarják, a probléma miatt vérszegénység is kialakulhat. Másrészt a csontvelőben "fészkek" is képződhetnek, amik miatt a csont szerkezete is meggyengülhet. Harmadrészt pedig a csontvelőben kóros fehérjék is termelődni kezdenek, amik károsíthatják különböző szervek - főképp a vese - működését. A betegségről ide kattintva tudhat meg többet.