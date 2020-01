A szervezet így védekezik a rák ellen

Meglepő felfedezés az agyi immunsejtekről - kattintson!

Mintegy egymilliárd évvel ezelőtt az egysejtű élőlények mellett megjelentek az első soksejtűek. Az új élőlényeket felépítő, együttműködő és megújuló sejtek szövedéke egy teljesen új minőségi szintet jelentett. A fejlődésnek azonban ára is volt, hiszen a többsejtűek folyton osztódó sejtjeiben halmozottan jelentkeztek az örökítőanyag replikációs hibái, a káros mutációk pedig könnyen felhalmozódhattak.

Újabb természetes, rák elleni védelmi rendszert ismertek fel. Fotó: iStock

A legnagyobb veszélyben a folyamatosan megújuló szövetek kényszerűen sok osztódáson áteső sejtjei - például a bőr és a bél hámsejtjei vagy a vér megújuló sejtjei - vannak, hiszen ezeknél nagyobb az esély olyan mutációk kialakulására, amelyek a sejt utódainak túlszaporodásához és rákos daganatok kialakulásához vezethetnek.

Önvédelem a javából

A megújuló szövetek azonban az évmilliók alatt kifejlesztettek több védekező mechanizmust is. Néhány éve már sikerült felismerni és leírni ezek közül kettőt. Ezek segítségével a folyamatosan megújuló szövetek a sejtek osztódásából származó mutációs terhelést mérsékelni tudják, de az osztódási előnyt nyújtó, káros mutációk kiseprésére is képesek. Most pedig a szövetek védekező rendszerének újabb védvonalára derítettek fényt a magyar kutatók.

A szakemberek a szövetek hierarchikus szintjeit vizsgálva arra a felismerésre jutottak, hogy ha a szöveti hierarchia (azonos érettségű, de még nem működőképes sejtek) bizonyos szintjén kellően kevés sejt található, akkor hiába jutnak egyes mutáns sejtek osztódási előnyhöz, azok még azelőtt kikerülnek a rendszerből, hogy a rák kialakulásához szükséges mutációk összegyűlhetnének.

A mechanizmus a káros mutációk hatékony eltávolítására is alkalmas. Fotó: ttk.elte.hu

A modell szerint ennek az az oka, hogy az osztódási előnyük nem ér el egy bizonyos küszöbértéket, amely kevés sejt esetében magasabb. Több sejt esetében ugyanezen a hierarchikus szinten alacsonyabb lesz a küszöbérték, így nagyobb a káros mutációk felhalmozódásának és a daganat kialakulásának esélye.