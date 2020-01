A rákbeteg gyógyulását így segíthetjük

A Daily Mail a Live Better With Cancer nevű szervezettel karöltve szeretne abban segíteni, hogy a mindennapok, ezáltal a betegség elleni harc is könnyebb legyen a rákban szenvedők és családtagjaik részére - ennek érdekében az alábbiakat javasolják.

A kényelem nagyon fontos - Akár kórházban, akár otthon gyógyul a daganatos beteg, fontos, hogy mit visel nap közben és alvásnál. A pamutból vagy bambuszból készült ruházat és ágynemű nemcsak kényelmi szempontból fontos, hanem azért is, mert ha ezeket használjuk, talán kevésbé kellemetlen elviselni a sugárkezelés és a kemoterápia mellékhatásait - például az éjszakai izzadást vagy a bőrirritációt. Masztektómia után speciális melltartók beszerzése is ajánlott, amelyek nemcsak kényelmesek, hanem a gyógyulást is jobban elősegíthetik.

Készüljünk fel a hajhullásra

A kezelések, különösen a kemoterápia mellékhatása a hajhullás. Erre lelkileg is fel kell készülni, illetve a családot is ajánlott felkészíteni. Amit még tehetünk: még a kemó megkezdése előtt szerezzünk be egy jó minőségű parókát és színes kendőket, a beteg ízlésének megfelelően.

A rákbetegek gyógyulását szerettei és családtagjai is segíthetik

Bőrápolás

A bőrszárazság, viszketés, hámlás, gyenge körmök a betegség velejárói lehetnek, vagy a szervezet is reagálhat ezekkel a kezelésekre. Fokozottan ajánlott tehát a beteg bőrére való odafigyelés és a bio- és természetes alapú termékekkel történő bőrápolás (kerüljük a vegyi anyagokkal teli krémeket).

Agytorna

A kemoterápia egyik mellékhatásaként sokan számolnak be arról, hogy olyan, mintha köd telepedne az agyukra: nehezen emlékeznek vissza dolgokra, és könnyen összezavarodnak. Az orvosok is tisztában vannak a dologgal, de azt egyelőre nem tudják, mi okozza ezt. Hogy rákbeteg hozzátartozóik mindennapjait megkönnyítsék, sokan határidőnaplóval igyekeznek segíteni, amibe a legfontosabb teendőket és motiváló idézeteket írnak, mások keresztrejtvényekkel és egyéb fejtörőkkel járulnak hozzá a beteg szellemi frissességének fenntartásához.

Forrás: Daily Mail