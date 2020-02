Felnőtt vagyok, már nem lehetek ekcémás, az gyerekbetegség

A bőrszárazságon alapuló ekcémát atópiás dermatitisznek nevezzük, mely gyakran már csecsemő- és kisgyermekkorban megjelenik. Az atópiásekcémaazonban felnőttkorban is okozhat tüneteket. Dr. Garaczi Edina bőrgyógyász-allergológus elmondta, hogy a felnőttkorban megjelenő atópiás ekcéma esetében a beteg részletes kikérdezése során rendszerint felfedezhetők olyan korábbi tüneteket, amelyek a betegségre való hajlamot előre jelezhették.

Ez lehet például a nagyon száraz bőr, vagy légúti allergia (szénanátha, asztma), esetleg más családtagoknál is előforduló ekcéma. Emellett felnőtteknél gyakran okoz tüneteket az úgynevezett kontakt allergia és az irritatív eredetű ekcéma is, vagyis ilyen esetekben az ekcémát valamilyen allergiát okozó vagy irritáló anyaggal történő érintkezés okozza.

A betegséggel együtt kell élni?

Való igaz, hogy az ekcéma nem minden formája gyógyítható véglegesen, de a kiváltó okok elkerülésével, a gyulladás megszüntetésével tünetmentes állapot érhető el. Az akut gyulladásos tünetek helyi szteroid készítményekkel általában jól kezelhetők, melyeket kúraszerűen használunk, a panaszok felerősödésekor. A tünetek enyhülésekor, úgynevezett immunmoduláló helyi készítményeket is alkalmazunk, melyek a hosszabb tünetmentes állapot megőrzését is elősegítik. A terápia talán legfontosabb része továbbra is a bőrszárazság megszüntetése, a rendszeres bőrápolás és a lipidpótlás biztosítása.

Hidratáljuk a bőrt és kerüljük a hosszas fürdőzést!

Az ekcémás érzékeny, gyakran igen száraz bőr valójában nagyon gondos ápolást igényel. Fontos a nedvesség- és lipidpótlás, melyekről hipoallergén ápolókészítmények segítségével gondoskodhatunk. Lehetőleg illat-, konzerválószer-, és színezékmentes kozmetikumokat használjunk. Az ekcémás betegeknek nagy figyelmet kell fordítaniuk bőrük megfelelő hidratálására. A hideg, hűvös téli idő még inkább fokozza a bőr kiszáradását, ilyenkor fontos, hogy kádban való hosszas fürdőzés helyett válasszuk inkább a rövid zuhanyozást, utána pedig speciális testápolót használjunk.

Nem minden folt ekcéma

Az allergiás bőrbetegségek leggyakoribb formái közé tartoznak a különböző típusú ekcémák. Hirtelen megjelenő viszkető bőrtüneteket azonban olyan betegségek is okozhatnak, amelyek nem allergiás eredetűek. A pontos diagnózis felállítása nagyon fontos, mert a különböző elváltozások eltérő terápiákat igényelnek. A szakértő elmondta, hogy az ekcéma bizonyos esetekben hasonló lehet például a pikkelysömör tüneteihez, vagy felületes gombafertőzéshez is.

Az ekcémás bőr extra odafigyelést kíván

Pikkelysömör, vagy orvosi nevén psoriasis esetén testszerte pikkelyesen hámló, vörös foltok jelentkeznek, a kéz- és lábkörmök is érintettek lehetnek. Arcon megjelenő bőrpír, viszkető vagy fájdalmas kiütések esetén az ekcémán kívül rosacea fennállására is gondolni kell. A rosacea főleg az arc középső területein értágulatokkal, gyulladt és gennyes csomókkal jelentkező bőrbetegség. A hajas fejbőr viszketéséért gyakran nem sampon okozta allergia, hanem egy gyakori bőrbetegség, a seborrhea a felelős. A tünetek ez esetben a pubertáskor környékén kezdődnek: fokozott faggyútermelés, a hajas fejbőrön, szemöldöknél, orrszárnyi redőben kialakuló korpázó hámlás és kipirosodás jellemzi.

Inzulinrezisztencia tünete is lehet

Amennyiben a szervezet hiába termel inzulint, nem tudja azt megfelelően felhasználni, úgy a 2-es típusú cukorbetegség előfutárával van dolgunk. De mi vezet idáig?

A bőrön jelentkező tünetek hátterében többféle ok is állhat, a megfelelő kezeléshez ilyen esetben komplex kivizsgálásra, több szakorvos bevonására is szükség lehet. Leggyakrabban belgyógyászati problémák állnak a problémák hátterében: gyomor-bélrendszeri panaszok, hormonális eltérések vagy inzulinrezisztencia is provokálhat bőrtüneteket. A panaszokat súlyosbíthatja vagy előidézheti lelki probléma, stressz is, ilyen esetekben a kezeléshez pszichoterápia bevonására is szükség lehet.

Miért forduljon orvoshoz?

A fentiekből is jól látható, hogy a bőrön jelentkező tünetek sok esetben komplex kivizsgálást és személyre szabott kezelést igényelnek. Az orvosi vizsgálat előtt otthon kipróbált terápiák nemcsak, hogy nem hoznak megfelelő eredményt, de így a módosult klinikai kép a diagnózis felállítását is nehezíti az orvos számára. Öngyógyítás helyett érdemesebb tehát szakember tanácsát kérni a bőrpanaszok kezeléséhez. Így megelőzhetők a hosszas kivizsgálások, valamint hibás diagnózisok alapján hosszasan alkalmazott, kevésbé hatékony kezelések és azok mellékhatásai.

Forrás: Budai Allergiaközpont