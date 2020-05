Fejbőrmasszázs

A legolcsóbb és talán legegyszerűbb módszer a hajhullás megállítására, illetve a hajdúsításra a rendszeres fejmasszázs. Száraz és nedves hajon, illetve fejbőrön is elvégezhető. Ujjbegyeinkkel gyengéden, de határozottan masszírozzuk át a fejbőrt körkörös mozdulatokkal, hogy felélénküljön a vérkeringés. Mindennap érdemes szánni rá öt percet a látható eredményért.

Időnként mindnyájan tapasztalhatjuk, hogy kissé jobban hullik a hajunk a megszokottnál, ám a probléma rendszerint rövidesen megszűnik. Talán nem is gondolnánk rá, de gyakran hormonzavarok okozzák a panaszt. Részletekért kattintson!

Növényi olajak

Az aromaterápiában, illetve alternatív gyógyászatban használt olajakat a haj egészségének visszaállítására is érdemes használni. A Mayo Clinic kutatása szerint a levendulaolaj hozhat jó eredményeket az enyhe kopaszodás, hajhullás kezelésében, amelyet a nagyobb siker érdekében rozmaringolajjal, illetve kakukkfűolajjal is kombinálhatunk. Fontos, hogy az első alkalom előtt végezzünk bőrtesztet az olajokkal egy kis felületen, és csak akkor használjuk ezeket, ha 24 óra eltelte után sem tapasztalunk semmiféle allergiás reakciót.

A hajhullás hátterében számos dolog állhat

Gyógysamponok

A kifejezetten vékony szálú, illetve ritkuló hajra való készítményeket is érdemes lehet bevetni. Ezek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek egyrészt sűrűbbnek láttatják a hajat, másrészt vitaminok, aminosavak is találhatóak bennük, amelyek egészségesebbé teszik a hajat. Némelyikből receptre felírható verzió is létezik.

Vitaminok

Az egészséges hajhoz egészséges szervezet is kell, mivel sokszor valamilyen betegség vagy legalábbis vitaminhiány áll a hajvesztés hátterében. Egy vérvizsgálattal könnyedén kideríthető, miben szenved hiányt szervezetünk, és orvosunk tanácsot adhat rá, hogy milyen vitamint lenne érdemes táplálékkiegészítő formájában is beépíteni az étrendünkbe. Az egészséges hajhoz a vas, a folsav és acinka legfontosabb, de biotint, azaz B-7 vitamint tartalmazó táplálékkiegészítőt is javasolhat orvosunk.

Forrás: healthline.com