A rák 12 jele férfiaknál

A vizeletsugár már nem olyan erős, mint korábban? Fogyni kezdett, pedig nem is diétázik? Ezek a tünetek a férfiak számára legtöbbször még nem adnak okot arra, hogy orvoshoz forduljanak. Pedig kellene, mert szakembernek kell tisztáznia a szokatlan tüneteket. Mire figyeljünk?

Vastagbélrák? Az emésztés és azanyagcsere50 felett a nőknek és a férfiaknak is egyre több problémát okoz. Milyen tüneteket produkál a vastagbélrák? Milyen kezdődő figyelmeztető jelei vannak? Kattintson!

A férfiaknál több jel is mutathat rákot

Tapintásra is érezni a változást, ami aggasztó lehet, nem mellesleg a hererák első jele. Ez leginkább egy csomót jelent, de vegyünk komolyan minden elváltozást a heréken, a rák ugyanis rendkívül gyorsan terjed ezen a területen, ezért olyan gyorsan kell orvoshoz fordulni, amennyire csak lehetséges. A vérvizsgálat és az ultrahang kimutatja, ha rákról van szó.Ha a sperma kristálytiszta vagy kicsit barna, az prosztata- vagy mellékhere-problémákat jelenthet, legrosszabb esetben rákot.Ha a sugár nem olyan erős, mint korábban, akkor szintén prosztata- vagy húgyhólyag gondokra lehet gyanakodni. Különösen dohányosoknál áll fenn a húgyhólyagrák veszélye, amely a tüdőrák után a második leggyakoribb megbetegedés.Hasmenés vagy székrekedés, esetleg véres széklet - ezek a rák tünetei lehetnek. A diagnózist vastagbéltükrözés (kolonoszkópia) segítségével lehet felállítani.Ezeken a területeken figyeljünk a feszültségérzésre, amely akár a nyakban is jelentkezhet, megnagyobbodott nyirokcsomók képében. Ezeket babszem nagyságú, érintésre fájdalmas megnagyobbodásokat puszta tapintással is jól ki lehet venni. mellrák egy százaléka érinti csak a férfiakat, ezért sokan nem is veszik komolyan a kitapintható csomókat. Pedig ez nem vicc, és azonnal orvoshoz kell vele fordulni, hogy ultrahang és röntgen segítségével határozzuk meg a pontos okot.Aki sportolás és diéta nélkül veszít észrevehető mértékben a súlyából, konzultáljon azonnal orvossal, főleg, ha nem is stresszes az életmódja. A hasnyálmirigyrák például rengeteg energiát felemészt, ami a fogyásban jelentkezik.Ha foltok jelennek meg az ajkakon, rögtön tisztázzuk szakemberrel az okát. Különösen a dohányosok vannak veszélyben. Egy fogorvos gyorsan meg tudja mondani az elváltozások okait, amelyek a szájüregben is előfordulhatnak fekély, seb, vagy daganat formájában.Bármilyen bőrelváltozás jelenthet rákot. Anyajegyek, nem gyógyuló sebek, hámló bőr - a bőrrák ugyanis nem mindig jár sötét foltokkal. Ne hanyagoljuk el a szűrést.