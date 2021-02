Mindenki nassolhat: 9 édesség cukorbetegeknek

Ezeket egye, ha cukorbeteg A finomított élelmiszerekkel (és nem csak a szénhidrátokkal) az a baj, hogy nagyon kevés emésztést kívánnak meg a szervezetünktől, ezért túl gyorsan emelkedik meg a vércukorszintünk. Mit együnk, hogy jól legyünk?

Házi készítésű gyümölcsös joghurtfagyi: cukorbetegek is ehetik

1.Egyes gyümölcsök ugyan nagyon megemelik a vércukorszintet, de a bogyók kivételt képeznek, mert kevés szénhidrátot tartalmaznak, így alacsony glikémiás terhelést jelentenek.2.A teljes kiőrlésű gabonák sok rostot tartalmaznak, ez pedig jótékony hatással van a szervezet vércukor- és vérzsír szintjére. A cukorbetegeknek ezért különösen figyelniük kell a rostbevitelre. Tévézéshez például inkább ezt rágcsáljunk.3.Nem kell lemondanunk a kedvenc esti sorozatunkhoz elnassolt chipsről sem, de sokkal egészségesebb, ha magunknak készítjük el. Hámozott burgonyát és egyéb zöldségeket (például répát, céklát, édesburgonyát, paszternákot) vágjunk szeletekre, szórjuk tepsibe, tegyünk rá olívaolajat, majd ízesítsük sóval, borssal, esetleg curryvel vagy chilivel, majd 100 fokon süssük ropogósra. Mehet is a filmnézés!4.Egy csomag krémsajthoz adjunk 1-2 evőkanál cukrozatlan kakaóport, és adjunk hozzá néhány csepp édesítőszert. Máris kész a csokikrém, amely kiváltja a mézet vagy a lekvárt is. Még jobb, ha alacsony kalóriaszintű krémsajtot vásárol hozzá.5.A boltban vásárolható joghurtok, vagy túrós desszertek gyakran tartalmaznak sok cukrot, ezért jobb, ha az ilyen finomságokat otthon készítjük el magunknak. Vegyünk egy csomag túrót, amit egy kis szódavízzel keverjünk krémesre, tegyünk hozzá egy csipet fahéjat , és ízlés szerint édesítsük természetes édesítőszerrel. A fahéj egyébként is pozitív hatással van a vércukorszintre.Fagyasztott joghurtból és pépesített gyümölcsből a cukorbetegek házi készítésű fagylaltot is készíthetnek. Tetszőleges gyümölcsből készítsünk pürét, ezt keverjük össze a joghurttal, és adjunk hozzá édesítőszert, amennyit szeretnénk. Az így elkészült fagyit legalább három órán át tegyük a mélyhűtőbe, fél óránként kevergessük meg, amíg krémes nem lesz. Ha elkészült, ízesíthetjük zabpehellyel vagy dióval.Hosszú távon nem könnyű állandóan vizet inni, az ember változatosságra vágyik. A megoldás: a házi készítésű jeges mentatea! Öntsünk fel forró vízzel friss mentát és néhány szelet gyömbért, hagyjuk kihűlni, és adjunk hozzá egy kis lime-ot. Ezután töltsük üvegbe és tegyük a hűtőbe. Egészségünkre!Ez egy indiai fekete fűszeres tea. Megbolondíthatjuk egy kis tejhabbal vagy fahéjjal, az így kapott meleg ital pedig nem növeli a vércukorszintet. Arra figyeljünk, hogy ne használjunk instant porokat, vagy kész keverékeket, amelyek gyakran sok cukrot tartalmaznak.