Ha ismételten mérünk magas vércukorszintet, kezdődő cukorbetegségre kell gondolni, vagy ha a diabétesz már ismert, akkor a kezelés nem megfelelő, így azt módosítani kell. Magasvércukorszintesetén a kezelt cukorbetegségnél gondolni kell arra is, hogy magas glükózszintet okozhat a megelőző alacsony vércukorszintre adott hormonális válasz is. Mindig fel kell deríteni, hogy mi áll a magas vércukorérték hátterében: diétahiba, a mozgásmennyiség változása, vagy a terápiában jelentkező problémák. Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa mondja el a legfontosabb tudnivalókat.

Mi az a hiperglikémia?

Hiperglikémiáról akkor beszélünk, amikor a vércukor értéke éhgyomri állapotban 7 mmol/l feletti, vagy étkezés után másfél órával a 8 mmol/l értéket meghaladja. Amennyiben ez ismételten előfordul, prediabéteszt, illetve cukorbetegséget jelezhet. A már ismert cukorbetegek esetében is előfordulhat magas vércukorszint, aminek az oka lehet kísérőbetegség, de a nem megfelelő ételek fogyasztása és bizonyos gyógyszerek is előidézhetik.

Fontos a vércukorszint mielőbbi normalizálása, ugyanis hosszú távon különféle szövődmények alakulhatnak ki: szív- és érrendszeri problémák, vesebetegség, szembetegség (például diabéteszes retinopátia), neuropátia, fekélyek a lábon stb. Kezelés nélkül a hiperglikémia diabéteszes ketoacidózishoz is vezethet, ami egy életveszélyes állapot, és kórházi kezelést igényel.

A hiperglikémia egyik tünete a fokozott szomjúság. Fotó: Getty Images

A hiperglikémia tünetei

A hiperglikémiának nem minden esetben vannak tünetei, sőt, egyénenként is változhat, ki milyen értékek esetén tapasztal panaszokat. Ha lassan, fokozatosan alakul ki, hosszabb ideig észrevétlen maradhat. Általánosságban az alábbi tünetek hívják fel rá a figyelmet:

fokozott szomjúság/vizelési inger

száraz bőr

fáradékonyság, álmosság

lassabban gyógyuló sebek

koncentrációs nehézségek

homályos látás

ketontestek jelenléte (késői tünet).

Mi okozhat magasabb vércukorszintet?

A magas vércukorszintet sokesetben a felderítetlen diabétesz okozza, ám előfordulhat azoknál is, akik tudnak az állapotukról, és kezelés alatt állnak. Ez utóbbi esetben a következő okok jöhetnek szóba:

nagy mennyiségű gyorsan felszívódó szénhidrát fogyasztása

étkezési ritmus felborulása

nem megfelelő időpontban alkalmazott gyógyszerszedés, inzulinbeadás

stressz

a megszokottnál kevesebb testmozgás

gyulladásos megbetegedés, fájdalom, műtét, fertőzések

egyéb gyógyszerek szedése, melyek hozzáadott cukrot tartalmaznak (például köptetők)

hormonális hatás gyermekeknél, terhesség során.

Derítsük ki, mi okozza a hiperglikémiát

Amennyiben magas a vércukorszint, és csak most derült ki, akkor meg kell kezdeni a diabétesz kezelését. Porochnavecz doktornő elmondta, ha már kezelés alatt áll a beteg, akkor ki kell deríteni, hogy mi okozza a problémát. Ehhez a beteg, a diabetológus és a dietetikus közös munkája szükséges. Meg kell találni az okot, hogy vajon az alkalmazott gyógyszer/inzulin, a diéta hibája, vagy a beteg életmódja okozza az eltérést.

Ha a hiperglikémia gyakrabban is előfordul a cukorbetegeknél, úgy gyakoribb vércukormérés szükséges (főétkezések előtt és után is másfél órával). Fontos vércukornaplót is vezetni, mert így látjuk az eltéréseket. Ha ez nem vezet eredményre, akkor szöveti cukormonitorozó eszközt célszerű alkalmazni, hogy kiderüljön, hol van a probléma, minek a hatására nő meg a glükózszint.