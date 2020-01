Élelmiszerek, melyek szabályozzák vércukorszintünket

Almaecet és áfonya

Almaecetet például érdemes minél többször használni, akár salátaöntetekhez, akár főzéshez, sőt, még a vizünkhöz keverve is. A Nutrition Reviews című orvosi szaklapban jelentek meg azok a kutatási eredmények, melyek szerint az almaecet rendszeres fogyasztása hatékonyan csökkenti a vércukorszintet. Az áfonya is nagyon hasznos ebből a szempontból, sőt, még az inzulinérzékenységet is növeli. Emellett a kalóriatartalma sem magas, így még a szigorú diétán lévők is beilleszthetik az étrendjükbe.

Néhány fűszer is segíthet szabályozni a vércukorszintet

Fűszerek

A fűszernövények közül különösen a koriandernek van jó hatása. Egy 2011-ben készült kutatás szerint az anyagcserével kapcsolatos betegségek esetén segíthet javítani a betegek állapotát. A fahéj vércukorszint-szabályozó hatása régóta ismert. Emellett a metabolikus szindróma tüneteit is segíthet enyhíteni - a metabolikos szindróma egy tünetegyüttes, amely a hasi zsírpárnák felhalmozódásából, magas vérnyomásból, magas koleszterin-, illetve triglicerid-szintből, illetve magas glükózszintből áll, és gyakran az előfutára a cukorbetegségnek, a szívbetegségnek, és a stroke-nak is.

A gyömbér az egyik legnagyszerűbb gyógyító hatású fűszernövény, mely egzotikus, melengető ízével ideális a hidegebb hónapokra is. Milyen pozitív egészségügyi hatásai lehetnek? Kattintson!

Fűszerezés terén még a gyömbér az, amellyel bátran lehetünk bőkezűek, mert egy tanulmány szerint a vér cukorszintjének, illetve a vér koleszterinszintjének szabályozásában is hatékony. Az már csak hab a tortán, hogy a gyömbér közismerten immunerősítő hatású is.

Friss kókusz

A friss kókusz nem csak finom, de kutatások szerint avércukorszintszabályozásában is hatékony. A reggeli müzlinkbe is keverhetjük, de például ázsiai levesek, curry-k alapanyaga is lehet, és már hazánkban is számos formában kapható, a reszeléktől a tejig.

Gyógyteák

A gyógyteák közül a gyermekláncfűnek, a csalánnak, illetve a máriatövisnek van jó hatása a vércukorszintre, pontosabban segít csökkenteni azt. Ha kúraszerűen tervezzük fogyasztani valamelyiket, arról érdemes lehet egyeztetni az orvosunkkal, mert a csalánnak például vízhajtó hatása is van - ugyanakkor az inzulinszintet például sikeresen csökkentheti.

