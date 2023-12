Erre figyelj, ha magas a vérnyomásod vagy cukorbeteg vagy

Természetes, hogy a cukorbetegek, valamint a magas vérnyomással élők is szeretnék kiélvezni a szilveszter legfinomabb falatjait. Ez szerencsére nem lehetetlen küldetés, néhány szabályt azonban mindenképpen be kell tartaniuk az érintetteknek, hogy ne rontsanak egészségi állapotukon.

Egyes alapbetegségek esetén az ünnepek alatt sem mindegy, mi kerül a tányérodra – és a hasadba. Fotó: Getty Images

Így állítsunk össze egy cukorbetegbarát menüt

A cukorbetegeknek szánt ünnepi menü legfontosabb szabálya a kiegyensúlyozottság. A diabétesszel élőknek ugyanis nemcsak a cukormentességre, hanem a szénhidrátok minőségére és mennyiségére is fokozottan oda kell figyelniük.

„Ügyeljünk arra, hogy az ételek mindig jó minőségű, lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazzanak, lehetőleg ne túlságosan feldolgozott formában. Változatosan válogathatunk a krumpli, az édesburgonya, a rizs, a bulgur, a quinoa és az egyéb szénhidrátforrások között, de mindig ügyeljünk arra, hogy legyen egy nagyobb mennyiségű zöldség is a menüben. Ideális, ha a tányér felén csak zöldségek szerepelnek, a negyedén szénhidrátalapú köret és a maradék részén pedig a fehérjeforrás” – ismertette a Házipatika.com megkeresésére Bakonyi Melinda, a Czeizel Intézet dietetikusa.

Ahogy arra az általunk megkérdezett szakértő is kitért, cukorbeteg hozzátartozó esetén sem muszáj felhagynunk a hagyományos fogások elkészítésével, csupán egy kis tudatosság szükséges ahhoz, hogy az egész család biztonsággal élvezhesse a finom falatokat. „A halas ételek például rendkívül kedvezőek cukorbetegek számára is, azonban ügyeljünk rá, hogy inkább azokat a változatokat válasszuk, amelyek panír nélküliek. Készülhet például grillezett lazac ceruzababbal és egészben sült krumplival. A leveseket pedig, ha sűríteni szükséges, azt lehetőleg zabliszttel vagy teljes kiőrlésű liszttel tegyük meg, vagy egyszerűen habarjuk be tejföllel” – sorolta tippjeit a dietetikus.

De nem szabad megfeledkezni a desszertről és az italokról sem. Bakonyi Melinda szerint az ünnepi menüt valamilyen gyümölccsel, tejtermékkel és teljes kiőrlésű liszttel készült édességgel, esetleg gyümölcssalátával a legjobb zárni. A sütemények elkészítéséhez természetesen használhatunk édesítőszereket is, ezeket azonban csak mérsékelt mennyiségben javasolt alkalmazni, ugyanis egyes típusaik hasi diszkomfortérzetet okozhatnak azoknál a családtagoknál, akik nincsenek hozzászokva az édesítőszerekhez. Édesíthetünk ugyanakkor természetes alapanyagokkal, például banánnal vagy gyümölcspürékkel is.

Italok tekintetében mindig a víz vagy szódavíz a legoptimálisabb, ezt azonban egy-egy étkezésnél felválthatja valamilyen cukormentes üdítő, esetleg limonádé. Ha pedig a cukorbeteg alkoholt is fogyaszt, akkor nagyon kell ügyelnie arra, hogy egyen mellé szénhidrátot. Soha se üres gyomorra igya az alkoholtartalmú italokat, sör helyett pedig inkább száraz vörös- vagy fehérbort válasszon. Rövid italokat csak egészen kis mennyiségben fogyasszák, a koktélok azonban – cukortartalmuknál fogva – egyáltalán nem ajánlottak a cukorbetegnek” – magyarázta a szakember.

Ha az ünnepek alatt a cukorbetegek nem figyelnek oda a megfelelő táplálkozásra, akkor fel kell készülniük a vércukorszintjük ingadozására. A magasabb szénhidrátbevitel, illetve az esetleges cukorfogyasztás a vércukorszint emelkedéshez vezethet, amely hosszú távon károsítja a szervezetet. Ha pedig éhgyomorra nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás történik, akkor hirtelen vércukorszint-esés is bekövetkezhet, amely szintén egészségügyi kockázattal, rosszulléttel jár – mutatott rá Bakonyi Melinda.

„A súlygyarapodást is meg kell még említeni, ugyanis ebben az időszakban tartósan magasabb kalóriabevitelre is lehet számítani, ha nem figyel oda az egyén. Ez növelheti az inzulinrezisztenciát, amely szintén a vércukorszint instabilitásához vezethet. Az ünnepek alatt felvett viselkedések pedig – például a kevesebb testmozgás és a nagyobb kalóriabevitel – hosszú távon kedvezőtlen életmódbeli szokásokhoz vezethet, mindez pedig krónikusan ronthatja a beteg állapotát” – figyelmeztetett a dietetikus.

Mit együnk magas vérnyomás esetén?

A magasvérnyomás-betegség az egyik legfontosabb dolog, hogy odafigyeljünk az ételek sótartalmára. A szilveszteri fogásokat zöld- vagy keleties fűszerekkel gazdagon ízesíthetjük, törekedjünk azonban a mérsékelt sófogyasztásra. Fontos továbbá a magas antioxidáns-bevitel is, amelyet a télen is kapható szezonális zöldségekkel és gyümölcsökkel oldhatunk meg a legkönnyebben a szakértő szerint.

„Olyan zöldségeket és gyümölcsöket vásároljunk, amelyek élénk színűek – például pirosak, sárgák, lilák vagy mélyzöldek –, valamint lehetőleg frissek. Kombináljuk az ételeinket változatos összetevőkkel, egyebek mellett olajos magvakkal, hidegen sajtolt olajokkal, és magas rosttartalmú szénhidrátalapú köretekkel. Például használjuk fel a sütőtököt többféleképpen: készítsünk sütőtökkrémlevest tökmagolajjal és tökmaggal, sütőtökös muffint lenmaggal és dióval, vagy akár sütőtökpürét chilivel és mandulával” – tanácsolta Bakonyi Melinda.

Az omega-3 zsírsavak mind a magas vérnyomás kezelésénél, mind a koleszterinszint javításában fontos szerepet játszanak, ezért érdemes az olajos halak – például a lazac és makréla – nagyszerű választások. Kerüljük ugyanakkor a bő zsírban való sütést és az állati zsiradékon történő párolást – használjunk inkább olívaolajat a főzéshez. „Étkezések között csipegessünk omega-3 zsírsavban gazdag diót és gyümölcsöket, az italok közül pedig válasszuk a zöld teát, ez ugyanis antioxidánsban gazdag. Az alkoholos italok közül a vörösbor a legjobb alternatíva” – tette hozzá a Czeizel Intézet dietetikusa.