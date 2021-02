Cukorbetegség ellen: milyen szerek segítenek?

Természetesen a diabéteszes betegeknél rendkívül fontos, hogy mielőtt bármilyen étrend-kiegészítőt kezdenek szedni, mindenképpen egyeztessenek a kezelőorvosukkal! Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek a természetes anyagok nem hatnak azonnal, tehát érdemes őket néhány hónapon keresztül szedni ahhoz, hogy a pozitív hatásaikat megtapasztalni. Az előrehaladott cukorbetegség esetén semmiképpen nem szabad abbahagyni a gyógyszerszedést, vagy megpróbálni "kiváltani" a természetes szerekkel a gyógyszereket.

Cukorbetegeknek a fahéj is nagyszerű választás lehet

, és rendkívül hatékony a vércukorszint normalizálásában is, könnyen elérhető, és nemcsak a cukorbetegeknek, de azoknak is javasolt, akik úgynevezett prediabéteszes állapotban vannak. A fahéjat keverhetjük az ételeinkbe és az italainkba egyaránt, de készíthetünk fahéjteát is: forraljunk össze két-három darab egész fahéjat három deci vízzel, vegyük le a tűzről, hagyjuk húsz percig állni, majd szűrjük le. Naponta igyuk meg a teát! görögszénát is érdemes kipróbálnia a cukorbetegeknek, mert javítja az inzulinválaszt,, és serkenti az inzulintermelődést is. Emellett pedig a növény magja rostanyagokban is gazdag, így elfogyasztva lassítja a szénhidrátok, cukrok felszívódását, kiegyensúlyozottabban tartva ezzel a vércukorszintet. A megőrölt görögszénamagokat keverhetjük joghurtba, gyümölcslébe is.