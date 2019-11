Az adiponektinszint meghatározása: mikor van rá szükség?

Magyarországon is egyre több ember szenved valamilyen anyagcsere-betegségben, a leggyakoribb ilyen kór, a cukorbetegség már majdnem minden tizedik embert érinti. Szintén gyakorinak számít a metabolikus szindróma, melynek során az anyagcserének több egymással párhuzamos zavara is van. Egy idő után ez inzulinrezisztenciához vezet, ami szintén a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásával veszélyeztet. A betegségek diagnózisakor sokáig terheléses vércukorszintmérést alkalmaztak, de egyre gyakrabban mérik helyette az adiponektint, melynek alacsony szintje szintén ezekre a problémákra utalhat.

Mit jelez az adiponektin szintje?

Az adiponektin egy protein alapú hormon, vagyisfehérjealapú struktúrából épül fel. Endokrin rendszerünknek több hasonló hormonját is ismerjük, ilyen például a cukor hasznosulásáért felelős inzulin is. A zsírsejtekben termelődő adiponektinnek elsősorban a sejtek anyagcsere-folyamataiban van fontos szerepe, segíti például, hogy az izmok energiát nyerjenek az elfogyasztott szénhidrátból, csökkenti az LDL-, illetve növeli a HDL-koleszterin mértékét, illetve szabályozza a szervezet inzulinválaszát. Mivel növeli az inzulinérzékenységet, fejleszti a glükóztoleranciát is. Serkenti a gyulladáscsökkentő citokinek mennyiségét (IL-10, IL-1), így gátolja a gyulladások mértékét a szervezetben.

Az adiponektin szintjét vérvizsgálattal lehet kimutatni. Fotó: iStock

Az orvos olyan esetben javasolhatja a vizsgálatot, ha fennáll valamilyen szénhidrát-anyagcserezavar gyanúja, például inzulinrezisztenciáé, cukorbetegségé, policisztás ovárium szindrómáé (PCOS, más néven Stein-Leventhal-szindróma) vagy metabolikus szindrómáé. Az adiponektin alacsony szintje is utalhat ezekre a megbetegedésekre, megnövekedett szintje azonban csökkenti azinzulinrezisztenciamértékét, és bizonyos fokú védelmet is jelent az anyagcsere-megbetegedésekkel, sőt a kardiovaszkuláris betegségekkel szemben.

Az adiponektinszint vizsgálata

A fent említett betegségek diagnosztizálásakor sok esetben terheléses vércukorszintmérést alkalmaznak, az émelyítő ital fogyasztása, illetve a többszöri vérvétel azonban kellemetlen mellékhatásokat válthat ki bizonyos páciensekből. Gyorsabb és kevésbé megterhelő az adiponektin hormon szintjének meghatározása, amiből ugyanúgy lehet következtetni az anyagcsere-betegségekre vagy azok kockázatának fennállására. Ennél a vizsgálatnál ráadásul elegendő egyetlen szúrás, és a gyakran rosszullétet okozó italt sem kell elfogyasztani. Az adiponektinszint általánosan elfogadott értékét 1,0-1,9 között határozták meg. Akinél magasabb ez az érték, annál a hormon segíthet meggátolni a zsigeri zsírszövet felhalmozódását, mivel anyagcsere-fokozó hatása van. Alacsonyabb érték esetén azonban könnyen felborulhat az anyagcsere-háztartás, lassul az anyagcsere, és a fent leírt betegségek kialakulásának is nő a kockázata.

A hormonszint vizsgálata vérvétellel történik, általában a reggeli órákban. A vérvételt megelőző 12 órában nem szabad enni, illetve inni is csak vizet javasolt. A gyógyszeres kezelés alatt állók azonban bevehetik a tablettáikat.