A magas vércukorszint hatásai

Gyakori vizelési inger

Magasvércukorszintmellett a vesék többletmunkát végeznek, a szervezet ugyanis így próbál megszabadulni a felesleges glükózmennyiségtől. Mindezt a szokásosnál gyakoribb vizeletürítés formájában érzékeljük.

Állandó szomjúság

Annak érdekében tehát, hogy a felesleges cukortól megszabaduljon, a szervezet vizet von el a szervezetből. Mivel az energiaháztartás, a tápanyagok szállítása és a méregtelenítés egyaránt sok folyadékot igényel, agyunk automatikusan szomjúságérzettel jelzi, hogy többet kellene innunk.

Az állandó szomjúság és a gyakori vizeletürítés magas vércukorszintre utalhat

Szájszárazság

A magas vércukorszint által kiváltott folyadék-visszatartás miatt kiszáradhat a szánk, illetve sarkai is kirepedezhetnek. Hasonló okokból kifolyólag megduzzadhat az ínyünk is, illetve fehér foltok jelenhetnek meg a nyelvünkön.

Bőrproblémák

A szervezet mindenhonnan vizet von el, hogy a felesleges cukortól megszabaduljon. Emiatt a bőr is kiszáradhat, kirepedezhet, különösen a térdeken, a könyökökön, a sarkokon és a kézfejeken. Hosszú távú magas vércukorszint esetén az idegek is sérülhetnek, így kevésbé fogjuk érezni a vágásokat, sebeket, amelyek gyógyulása is sokkal több időbe telik.

Látásproblémák

A folyadékelvonás a szemekre, pontosabban a szemlencsére is hatással van, amely folyadék hiányában nehezebben tud fókuszálni. A magas cukorszint a retina ereit is károsíthatja, ami akár maradandó szemkárosodáshoz, látásvesztéshez is vezethet.

