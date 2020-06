A legjobb ételek cukorbetegeknek

A cukorbetegség vagy diabetes mellitus azanyagcserekrónikus betegsége, amelyet a relatív vagy abszolút inzulinhiány vált ki. Négy típusa van: 1-es, 2-es, 3-as típusú diabétesz (ide több forma is tartozik, amelyek azonban nagyon ritkák) és a 4-es típusú, a terhességi vagy gesztációs diabétesz. Kezelés nélkül súlyos szövődmények alakulhatnak ki, így ha a betegségre utaló tüneteket tapasztaljuk (állandó szomjúságérzet, gyakori vizelés, fáradtság, homályos látás, lassan gyógyuló sebek stb.), érdemes minél hamarabb felkeresni szakembert.

A diabétesz terápiájának szerves része a megfelelő étrend kialakítása, amely azáltal, hogy segít megakadályozni avércukorszintingadozását, és fontos tápanyagokkal tölti fel a szervezetet, jelentősen javíthat a beteg állapotán - vagy legalább megelőzheti annak romlását. A webMD dietetikusa, Anna Panzarella szerint bizonyos finomságoknak az átlagnál magasabb a vitamin- és ásványianyag-tartalmuk, illetve több egészséges zsírt, enzimet, antioxidánst rejtenek, így ezeket célszerű előnyben részesíteni cukorbetegség esetén.

A diabétesz terápiájának szerves része a megfelelő étrend kialakítása. Fotó: Getty Images

A zöld levelesek szuperereje

A diabéteszben szenvedők számára igazi szuperételek az olyan zöld leveles zöldségek, mint a spenót, a kelkáposzta vagy a mángold, amelyek remek forrásai az A- és a C-vitaminnak, illetve a kalciumnak. Bizonyos kutatások ráadásul azt is kimutatták, hogy a zöld leveles zöldségek csökkenthetik a 2-es típusú diabétesz kialakulásának kockázatát. A dietetikus ajánlása alapján szintén érdemes gyakran fogyasztani citrusféléket (például narancsot), ezeknek alacsony a glikémiás indexük, és dúskálnak az immunrendszert támogató C-vitaminban. A bennük lévő folsav és kálium pedig jót tesz a vérnyomásnak.

Az olajos magvakat azért érdemes szemezgetni, mert sok egészséges zsírt, rostot és fehérjét tartalmaznak, ezáltal hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségéhez, a vércukorszint stabilizálásához. Fogyaszthatók uzsonnára egy pár szem gyümölcs mellé, de a reggeli zabkását is felturbózhatjuk velük. Ne feledkezzünk meg a hüvelyesekről sem! A bab, a borsó és a lencse rostban gazdag, növényi fehérjeforrások, segítik az emésztést, és kiegyenlítik a vércukorszintet.

Fontosak a rostok is

Anna Panzarella azt tanácsolja, a rostdús zabkását is építsük be az étrendünkbe, ha cukorbetegek vagyunk. Pozitívan hathat a szív működésére, és 2-es típusú diabétesszel élőknél segít a megfelelő Hemoglobin A1C-szint elérésében (vércukorszintet jelző paraméter). Cukor nélkül készítsük, édesítésként egy leheletnyi mézet vagy bogyós gyümölcsöket használjuk, és hogy extra fehérjét is tartalmazzon, adjunk hozzá némi tejet, olajos magvat - szól a szakember ajánlása.

Egy diabétesszel élő számára kifejezetten fontosak az egészséges zsírok, hiszen az átlagnál nagyobb eséllyel jelentkezhetnek nála szív- és érrendszeri problémák. Az avokádóban lévő telítetlen zsírról kiderült, hogy csökkenti a koleszterinszintet, a testben lévő gyulladásokat, stabilizálja a vérnyomást, rosttartalmának köszönhetően pedig a vércukorszintünket is normalizálja - érdemes tehát minél több étkezésbe belecsempészni. A dietetikus a brokkolira is mint szuperétel hivatkozik, hiszen tele van antioxidánsokkal, rosttal, illetve olyan fitokemikáliákkal, amelyek csökkenthetik bizonyos ráktípusok kialakulásának esélyét.

A paradicsom, illetve az édesburgonya szintén kihagyhatatlan. A paradicsom likopint tartalmaz, egy vegyületet, amely segít megőrizni a szív egészségét, és egyes daganatos megbetegedések kockázatát is redukálhatja. Mindemellett gazdag C-vitaminban, amiről a dietetikus szerint közismert, hogy csökkenti a vércukorszintet, és 2-es típusú cukorbetegek esetén megakadályozhatja az étkezés utáni vércukorkiugrást. Az édesburgonya ugyancsak jó hatással van a vércukorszintre, a benne lévőfehérjeteltségérzést is nyújt, így kiváló választás, ha két főétkezés között nassolni szeretnénk valamit.

A nyár egyik kedvenc gyümölcsét, a cseresznyét is bátran fogyaszthatjuk, alacsony a glikémiás indexe, gyulladáscsökkentő hatással bír, és sok antioxidáns van benne. Anna Panzarella felhívta azonban a figyelmet: igyekezzünk frissen vagy fagyasztva enni, a konzerv vagy aszalt változat ugyanis hozzáadott cukrot tartalmazhat.