Miről árulkodik a HbA1c-érték?

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2017. április 7. 11:57 Módosítva: 2019. november 11. 11:53

A vércukorszint hosszú távú kilengései is kimutathatóak a HgbA1c értékének vizsgálatával. A glikohemoglobin tesztnek is hívott vizsgálat több másik betegség diagnózisában is segíthet.

h i r d e t é s