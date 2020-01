Van, amikor veszélyes lehet a bőrradír

Leégés után

A leégés nem csak azt jelenti, hogy túl sok időt töltöttünk a napon - ilyenkor a bőrünk felső rétegei komolyan megsérülnek. Éppen ezért ilyenkor csak olyan termékeket szabad használni, amelyek elősegítik a gyógyulását. Mindenféle radír és hámlasztó kerülendő ilyenkor, és nem csak azért, mert a húzódó, kipirosodott bőrnek eleve fájdalmas és kellemetlen érzés. Irritálhatják a bőrt és akadályozhatják a gyógyulását, így ilyenkor csak könnyű hidratálókat, illetve hűsítő gyógynövényes krémeket, esetleg aloe vera kivonatot használjunk.

A nyár csak napozással lehet teljes. Ha azonban túl sokat tartózkodunk a napon, számos kellemetlenséggel járhat, mint amilyen a napégés. Mi okozza a jelenséget, és mit tehetünk ilyen esetben? Cikkünkben a válasz!

Műtét után

Akár orvosi, akár kozmetikai beavatkozás után vagyunk, testünknek és bőrünknek is idő kell a gyógyulásra, regenerálódásra. Bármilyen hámlasztás tilos ilyenkor, mert eltávolíthatja a bőrről a gyógyuláshoz szükséges természetes anyagokat, ráadásul a gyógyuló sebet is felsérthetjük.

Bőrvilágosító használata után

Vannak olyan készítmények, amelyek a bőr foltosodásának, hiperpigmentációjának kezelésére szolgálnak, és használatuk után a bőr eleve irritált, érzékeny. Ha még bőrradírt is használnánk, a helyzet még rosszabb lenne, mivel a bőr akár be is gyulladhat tőle. Ez azért sem jó, mert a gyulladás miatt a bőr besötétedhet, és gyógyulás után olyan lesz, mintha nem is használtunk volna világosítót.

A bőrradír használata bizonyos esetekben káros is lehet

Kémiai hámlasztás után

Ha kémiailag hámlasztottuk az arcunkat, illetve a testünkön lévő bőrt, semmiképpen se használjunk fizikai hámlasztót, azaz bőrradírt is. Bár ilyenkor a bőr hámlani kezd, ne nyúljunk hozzá, és hagyjuk magától gyógyulni, regenerálódni. Ilyenkor arra is nagyon kell figyelni, hogy semmiképp se hagyjuk el a lakást fényvédő nélkül.

Rovarcsípés után

Ha a bőrünkön csípés, vagy csípések vannak, nem szabad radírozni, mert a csípések még pirosabbak lesznek, és viszketni is jobban fognak. Ilyenkor inkább tegyünk az érintett részekre hideg borogatást, esetleg vegyünk be valamilyen antihisztamint tartalmazó gyógyszert, vagy kenjük be a csípéseket gyulladásgátló kenőccsel.

