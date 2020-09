Tetoválás: mi és hová kerül a bőrbe?

Vannak betegségek, amelyek mellett nem szabad tetováltatni, és a tetoválás eltávolítása sem teljesen veszélytelen beavatkozás - hívja fel a figyelmet Dr. Sipos Péter, a Duna Medical Center sebész szakorvosa.

Hova megy a tinta?

A tetoválás során a pigmentet a bőr felső-középső rétegébe juttatják a tetoválók. A pigmentek és festék összetevői - mint bármilyen idegen anyag - azonban gyulladásos reakciót, irritációt válthatnak ki. Az esetek 20 százalékában viszketést, duzzanatot és elszőrtelenedést is okozhatnak. A tünetek nagy részét a tetoválók is jól tudják kezelni, ám ha sokáig fennállnak a panaszok, akár allergiás reakció vagy tumor is kialakulhat.

A festékek többsége fémet tartalmaz, amely egyeseknél allergiát okozhat. Fotó: 123rf

Miért fontos a higiénia?

Fontos, hogy tiszta környezetben készüljön a tetoválás, hiszen korábban nagyon gyakoriak voltak a fertőzések a tetováltatók körében. Az ilyen esetek száma a steril technikának köszönhetően jelentősen csökkent, de még ennek ellenére is megjelenhet Strepto- és Staphylococcus fertőzés, bőrgyulladást, bőrelhalást vagy akár szepszist okozva. Ha a pigment a bőr felső rétegébe szivárog, az bőrburjánzást indíthat be, nem steril környezetben pedig hepatitis B-t és C-t, HPV-t vagy akár HIV-fertőzést is elkaphatnak a vendégek.

Ilyenkor tilos a tetoválás Nem szabad anyajegyre tetováltatni, viszont a szépen gyógyult, reakciómentes hegekre igen. Az alábbi betegségek és állapotok fennállása esetén azonban jobb, ha lemondunk a tetoválásról: cukorbetegség

epilepszia

vérzékenység

szervátültetés

várandósság

diagnosztizált vagy családban előforduló bőrrák

Mi kerül a bőrbe?

A tartós festékek többsége tartalmaz valamilyen fémet, ezért a tetoválás után néhány nappal vagy héttel allergiásekcéma(kontakt dermatitis) jelentkezhet az adott bőrterületen. Az is előfordulhat, hogy a festékek hónapokkal vagy évekkel később úgynevezett granulomatózus gyulladást váltanak ki: ilyenkor kicsi csomócskák jelennek meg a tetoválás mentén. Egyes fémek - például a vörös és a sárga színű kadmium - súlyos fényérzékenységet okozhatnak, amely következtében a bőr megduzzad, vörös lesz és nedvezni kezd. Fontos tudni, hogy a festékek egyéb alkotói is okozhatnak allergiás reakciót, például a tartósítószerként használt thiomersal, a formaldehyde és a propylene glycol is.

Ha el kell távolítani

A kis méretű tetoválásokat el lehet távolítani sebészi úton, de ez heget hagy maga után. A nagyobb felületen elhelyezkedő tetoválásnál pedig a lézeres módszer javasolt. A lézer egy speciális hullámhosszú fényt bocsát ki, amely akadály nélkül hatol át a világos bőrön, a sötét színben - festékben - azonban maximálisan elnyelődik. A lézerfény ezután kölcsönhatásba lép a festékpigmentekkel és konkrétan szétrobbantja ők. Minél sötétebb színű a bevitt festék, annál jobban képes elnyelni ezt a lézerfényt.

Fontos azonban tudni, hogy a festékek pigmentjeinek szétrobbanásával a kisebb alkotórészek a nyirokutakba, nyirokcsomóba kerülnek és le is rakódnak - csak kis részük ürül ki a szervezetből. A festékek azonban nanorészecskéket is tartalmaznak, amelyek akadály nélkül bejutnak a véráramba, az agyba jutva pedig idegkárosodást okozhatnak. Egyes feltételezések szerint ezek a részecskék akár daganatot is okozhatnak, de befolyásolják a fogamzóképesség is. Az eljárást nem ajánlják gyermeket tervező, illetve várandós nőknek sem, ugyanis előfordulhat, hogy a nanorészecskék magzati rendellenességet idéznek elő.