A tetoválások egészségügyi kockázatai

A tetoválások jellegüknél fogva veszélyesek, hiszen egyrészt idegen anyagot juttatnak ilyenkor a szervezetbe, másrészt felsebzik a bőrt, azaz kaput nyitnak a fertőzések előtt. Emiatt óvatosan kell eljárni a folyamatnál, hogy ne okozzon egészségkárosodást. Elsősorban a festékkel kapcsolatos veszélyeket szokták hangsúlyozni. Ezek ugyanis allergiát vagy más reakciót kiváltó anyagokat, például pigmenteket vagy szennyezéseket tartalmazhatnak, amelyek megbetegíthetik a bőrt vagy akár más szerveket is. Egyes aggodalmak a festékek rákkeltő hatásához kapcsolódnak, más esetekben az orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos kockázatokra hívják fel a figyelmet. Például a fémtartalmú festékek állítólag felmelegednek a mágneses hatás miatt a bőrben MR-vizsgálat közben.

Tetoválással nem jó vízbe menni. Aki ezt nem veszi komolyan, a bőrét viszi vásárra

Ezeket az aggodalmakat általában azzal cáfolják, hogy a mágneses hatást a gyakorlati tapasztalatok nem támasztják alá, a festékek szigorú engedélyeztetési eljárás után, nemzeti és EU-s előírásoknak megfelelve kerülhetnek csak piacra, és ma már az ügyfél testével érintkező tetoválóeszközök is egyszer használatosak, illetve gondos fertőtlenítésen esnek át. Így elvileg egy szabályok szerint működő szalonban nem lehet fertőzést kapni, és nem kell tartani a káros, testidegen anyagoktól sem.

Tilos vízbe menni!

Vannak azonban esetek, amikor a tetkók miatt bajba kerülhet, aki nem figyel a szabályokra. Például vízbe megy a még be nem gyógyult varrással. Amikor elkészül a kép, általában azt javasolják a szakemberek, hogy legalább két hétig ne érintkezzen vízzel. A kivitelezés jellege miatt sérült bőrfelületet ezért le is fedik egy fóliával, hogy ne érhesse szennyeződés. A víz pedig sokkal veszélyesebb a levegőnél, hiszen sűrűsége folytán jobban megtapad a sebben, és a benne lévő szennyeződések és kórokozók is utat találhatnak egy olyan környezetbe, amely kedvez a szaporodásuknak. Ezért ha valaki vízparton nyaral, különösen a tengernél, ahol igen csábító lehet egy-egy egzotikus minta, mérlegelnie kell, hogy tetkót akar-e vagy fürdeni. A kettő ugyanis együtt nem sok jóval kecsegtet.

Vannak azonban minősített esetek is, amelyek a szervezet legyengült védekezőképességéhez kapcsolódnak. Itt kezdődik annak a 31 éves spanyol férfinak a végzetes kálváriája, aki a Mexikói-öbölbe ment úszni friss tetoválással a lábán. Az orvosok úgy vélik, hogy a Vibrio vulnificus nevű (húsevő) baktérium támadta meg, amely a sérült bőrfelületen keresztül jutott be a szervezetébe - írja a The Independent.

Az esetben azonban volt egy csavar. A beteg elég sokat ivott, legalább hat üveg sör volt a napi adagja, ami egy idő után károsította a máját, a májcirrózisban összeszedettfertőzéskockázata pedig sokkal nagyobb, mint egy egészséges embernél. Két nappal azután, hogy úszni volt a tengerben, és egy héttel tetoválása elkészültét követően a férfi lázas tüneteket tapasztalt és súlyos fájdalmat érzett a lábán a tetoválás helyén. Néhány órával azután pedig, hogy kórházba került, fekete és lila elváltozások alakultak ki a lábán.

Halálos baktérium

Egy nap múlva már progresszív szeptikus sokk alakult ki nála, és az agresszív kezelés ellenére sebei állapota tovább romlott. Két héttel azután, hogy kórházba került, a tetoválás kiszakadt, és a végtagon fekete kelések jelentek meg. Végül a vérellátás megszűnése miatt a szövetek kezdtek elhalni, gangréna alakult ki. Az orvosok fontolgatták, hogy amputálják a végtagot, de a páciens krónikus májbetegsége miatt végül ellene döntöttek. Két hónappal azután, hogy az első tünetek megjelentek, a beteg meghalt.

A gangréna nem túl gyakori, de ha megjelenik, akkor gyors lefolyása miatt nagy figyelmet, sürgős beavatkozást igényel. Kiváltó kórokozója típusosan a Clostridium perfringens nevű tokos, anaerob baktérium, amely legtöbbször sárral, földdel szennyezett seben keresztül jut be a szervezetbe. A fertőzés veszélye különösen akkor áll fent, ha nagyobb, roncsolt sebekről van szó. Háborúk idején ez a betegség különösen rettegett volt, a harctéren fekvő sebesülteket rendszeresen tizedelte a fertőzés. Részletek!

Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy krónikus májbetegségben szenvedőknél a Vibrio vulnificusnak magas a halálozási aránya, ezért aki ilyen problémával küzd, ha valamilyen még nyitott sebről tud bárhol a testén, kerülje el a tengervízben úszást. De a friss tetoválás nem az egyetlen módja, hogy a baktérium megfertőzzön valakit. Nyers osztriga fogyasztásával is bejuthat a szervezetbe a kórokozó: ezért például az alkoholistáknak ajánlatos elkerülniük ezt az étket.