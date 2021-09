Mindenki küzd időnként pattanásokkal, ám a bőrünkön kiütköző piros pöttyök nem csak esztétikai problémát jelenthetnek. Szerencsés esetben pár nap alatt elmúlnak, és nem hagynak maradandó nyomot, ám ha begyulladnak és elfertőződnek, tartósan fennálló kellemetlenséget, fájdalmat okozhatnak. Amikor már nem csak elszórva bukkan fel egy-egy piros pötty az arcunkon, a hátunkon vagy a mellkasunkon, hanem nagy - olykor összefüggő bőrfelületet érintő - dudor, vagy kemény csomó keletkezik, esetleg kiterjedt, gennyes pattanások képződnek, mindenképpen szakszerű segítségre van szükség, hogy megszabadulhassunk ezektől.

Apattanásmindennapi dolog, de nem mindegy, hogyan kezeljük. Fotó: Getty Images

Mitől lesznek a pattanások?

Az aknék a bőrünkben található faggyúmirigyek fokozott működése következtében jönnek létre, akkor, amikor túl sok faggyú termelődik, és az nem tud kijutni a bőr felszínére, mert a kivezető nyílások eltömődnek. Ha a faggyúmirigybe baktériumok is bejutnak, és megtelepednek, gyulladásos reakciót generálnak. A pattanások kialakulásának hátterében számos ok állhat: a hormonális változások intenzíven hatnak a faggyútermelődésre - így kamaszkorban például gyakori probléma a sok "ragya" -, de az öröklött hajlam, a nem megfelelő kozmetikai termékek használata, a stressz, a nem megfelelő étkezés és bizonyos gyógyszerek szedése is hozzájárulhat a pattanások képződéséhez.

Amit nem mindenki tud a pattanásos bőr kezeléséről

Az aknés bőr kezelése - annak állapotától függően - mindenkinél más és más kezelést igényelhet, és a legtöbb esetben nem elegendő a bőrfelszíni ápolás - erre hívja fel a figyelmet a U.S. Medical News összefoglalója, amely az aknés bőr ápolásával kapcsolatos tévhitekre és kevéssé ismert tényekre hívja fel a figyelmet. Ezek a következők.

Bár teljesen egyértelmű bizonyítékok nincsenek rá, rengeteg kutatás foglalkozik azzal, hogy mely tápanyagok okozhatnak pattanásokat. Eddig senki nem tudta cáfolni, hogy elsősorban a magas glikémiás indexszel jellemzett élelmiszerek, valamint a tej és egyes tejtermékek felelősek a bőrproblémák kialakulásáért.

A reklámokban beharangozott, drogériákban is kapható pattanás elleni krémek, kozmetikumok, gélek és lemosók nem igazán működnek az aknés bőrön, mivel ezek csak tüneti kezelésre alkalmasak, és nem az akné kiváltó okát szüntetik meg.

Sokan azt hiszik, hogy mivel a pattanások baktériumfertőzés következtében gyulladhathatnak be csúnyán, egy antibiotikumkúra pikk-pakk rendbe teszi a bőrt. Az antibiotikumok azonban a gyomor- és bélrendszerben élő hasznos baktériumokat is elpusztítják - nem csak a fertőzést okozókat -, amelyek segíthetnek a pattanások elleni küzdelemben.

A sokak által csodaszernek tartott B5 vitamin nem célzottan a pattanások kezelésére szolgál. Ugyan elősegíti a bőr hámrétegének újjáépülését, és szerepet játszik a faggyútermelés szabályozásában, ám a nagy dózisban fogyasztott B5 vitamin felborítja a szervezetben termelődő egyéb B-vitaminok egyensúlyát.

A különféle gyógynövények - például gyógyteák -, vagy gyógynövény tartalmú készítmények - mint az aloe vera gél vagy a körömvirágos krém - hatásosak lehetnek a pattanások tüneti kezelésében, de csak rövid távon, és az enyhébb eseteknél válnak be, mert ezek sem szüntetik meg az aknéképződés hátterében álló okokat.

A sejtek öregedését gátló antioxidánsok nagymértékű fogyasztása sem fogja megoldani a pattanásos bőrrel járó problémákat. A sejtöregedést felgyorsító, szervezetünkben különféle hatásokra - például egyes ételek vagy a napozás eredményeképpen - termelődő szabadgyökök nem okoznak közvetlenül pattanásokat. Az antioxidánsok pedig ugyan hozzájárulnak a jó általános egészségi állapot fenntartásához, de az aknés bőrön nem sokat segítenek.

A gyakori és túlzásba vitt arcmosás, arctisztítás - különösen, ha szárító hatású lemosóval, szappannal vagy tonikkal történik - káros lehet, mert erősen szárítja az arcbőrt. Ami aztán emiatt intenzív hidratálást igényel, és az ördögi kör - a száraz bőr zsíros krémekkel való hidratálása után - bezárul.

Ha ritkán mosunk arcot, az sem segít: ilyenkor ugyanis nagyobb mennyiségben telepedhetnek meg baktériumok a pórusokban, ami szintén pattanások kialakulásához vezethet.

Az aknés bőr hátterében - noha a genetikai tényezők is bejátszanak - leggyakrabban az áll, hogy a szervezetünkben "valami nincs rendben".

Mi hozhat tartós megoldást?

Ahhoz, hogy az aknés bőr újra tiszta és egészséges legyen, mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni, olykor ugyanis alapos, több területet érintő kivizsgálásra van szükség, hogy sikerüljön felderíteni a háttérben meghúzódó okokat. Ez nem mindig egyszerű, és a házi módszerekkel, pattanásűző praktikákkal, random módon vásárolt és kipróbált krémekkel gyakran csak rontunk a helyzeten.