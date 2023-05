Minden, amit az önbarnításról tudni érdemes

Napbarnított bőrszín után sokan vágyakoznak, de fontos tisztában lenni vele, hogy lebarnulni nem egészséges. A barnaság ugyanis tulajdonképpen már a napkárosodás jele, az extra bőrfestékanyag termelése a bőr védekezési reakciója az UV sugarak ellen. Egészséges barnaság nem létezik – ez nem csak a bőrgyógyász szakemberek, hanem az Európai Rákellenes Liga álláspontja is.

Emiatt is érthető, hogy a különféle önbarnító termékek évről évre népszerűbbek lesznek, hiszen – átmenetileg – egy egészségesebb alternatívát kínálnak a vágyott barnaság elérésére a napozás helyett. Természetesen ahogy semmit, úgy az önbarnítók használatát sem érdemes túlzásba vinni, de az ésszerű keretek között maradva teljesen biztonságos az alkalmazásuk.

Barnítás előtt hámlasszunk és hidratáljunk

Manapság már léteznek külön arcra és külön testre kifejlesztett önbarnítók, ezeket érdemes rendeltetésszerűen használni és a testre valót inkább nem kenni az arcunkra, mert a túl sűrű krémektől irritácó, esetleg pattanások jelenhetnek meg. Ahhoz, hogy valóban szép eredményt érjünk el, a jó minőségű termékek használata mellett nagyon fontos az is, hogy a bőrünket hidratáltan tartsuk. Éppen ezért a barnítók használata előtt érdemes bevetni egy gyengéd hámlasztót, amely lehet egy PHA, BHA vagy AHA-savakat tartalmazó lemosó, tusfürdő, illetve testre akár egy apró szemcsés, a bőrhöz kíméletes bőrradír.

Ezután jöhet egy - bőrtípustól függően – testesebb vagy folyékonyabb hidratáló és amikor ez teljesen beszívódott, következhet a barnító, amit mindig száraz bőrre vigyünk fel! Ha teljesen beszívódott, egy könnyed testápolóval vagy testolajjal még bekenhetjük magunkat, hogy még jobban eloszlassuk a színt és ezzel is egy kis extra hidratálást adjunk a bőrünknek.

A felvitelhez jól jöhet egy speciális ecset vagy kesztyű

Arcra általában krém állagú barnítókat lehet kapni, illetve vannak olyan, szérumhoz hasonló cseppek, amelyeket a testápolónkba, illetve az arckrémünkbe is belekeverhetünk. Testre pedig a krémek, önbarnító testápolók mellett léteznek barnító habok, spray-k és olajok is. A habokat, olajokat, krémeket érdemes speciális kesztyűvel vagy nagy méretű kabuki ecsettel felvinni, a testápolókhoz, krémekhez nyugodtan használjuk a kezünket, arra viszont figyeljünk, hogy utána alaposan mossunk kezet, hogy az ujjközöket, körömágyat, körmöket ne fogja be a barnító. A barnítókrémeket használhatjuk úgy is, hogy fele-fele arányban elkeverjük a testápolónkkal, így csökken a foltosodás esélye, illetve enyhébb barnaságot kapunk.

Spray formájában is felvihető a barnító. Fotó: Getty Images

Egyébként se kenjük őket túl vastagon, mert az túl erős színt, illetve foltosodást eredményezhet – a barnítókat mindig vékonyan, egyenletesen kenjük és gyengéden de alaposan masszírozzuk a bőrbe. Az olyan szárazabb bőrrészeken, mint a térd vagy a könyök, sötétebb lehet a barnító színe, így ide mindig vékonyabb réteget kenjünk fel. Emellett a hajlatoknál is mindig kisebb mennyiséget használjunk és alaposan dolgozzuk el.

A világos hajúaknak és szemöldökűeknek érdemes odafigyelni arra, hogy barnítás után a szemöldöküket és a hajtövüket töröljék át egy nedves vagy micellás vizes vattával, hogy a barnító ne színezze narancsos árnyalatúra a világosab szőr- és hajszálakat.

Növényi hatóanyagoknak köszönhető a speciális “barnítószag”

Minél hidratáltabb és simább a bőr, annál tovább őrzi meg a színét és annál kevésbé foltosan kopik, de azzal nem árt tisztában lenni, hogy teljesen foltmentes kopást szinte lehetetlen elérni.

Ez általában nem a termékek hibája, hanem az az oka, hogy az egyes testrészeken különbözhet a szaruréteg, illetve azokon a területeken, ahol a bőr a ruháinkkal érintkezik, súrlódik, szintén gyorsabban kophat a barnító. Sokakat szokott zavarni a barnítók jellegzetes szaga is, amelyet több-kevesebb sikerrel próbálnak elfedni a gyártók különféle illatanyagokkal. Ez a szag azoknak az összetevőknek a szaga, amelyek a bőrünk legfelső rétegén található aminosavakkal reakcióba lépve biztosítják a napbarnított színt.

Ezek a hatóanyagok általában növényi eredetűek, a leggyakrabban használtak a bogyós gyümölcsökből kivont Erythrulose illetve a DHA (Dihidroxyacetone) nevű cukorszármazék ami cukornádból vagy cukorrépából származik. Az önbarnító spray-k, habok, olajok használata után néhány órával (vagy másnap reggel) érdemes sima vízzel és gyengéd tusfürdővel lezuhanyozni, majd hidratálni, ez a bőrnek is jót tesz és attól sem kell tartanunk, hogy a barnító foltot hagy a világosabb ruhákon (a barnítós testápolóknál ez ritkán fordul elő).

Az önbarnító nem vég meg az UV-károsodástól

Gyakori tévhit, hogy az önbarnítók adta barna szín némi fényvédelmet ad a bőrnek és ellenállóbbá teszi az UV sugarakkal szemben, de ez nem igaz, sőt, éppen ellenkezőleg! A barnítók száríthatják a bőrt, ami miatt védtelenebbé válik a napfény káros hatásaival szemben, ezért önbarnító mellé nem csak a hidratálás, hanem a fényvédelem is kötelező. (És természetesen ha napra megyünk, akkor is, ha nem használunk önbarnítót.) A szárító hatás miatt javasolt a barnító termékeket legfeljebb heti 2-3 alkalommal használni.

Ha úgy látjuk, hogy túl erős lett a színünk, akkor áztassuk magunkat hosszan egy langyos vagy meleg (nem forró!) vizes fürdőben, használjunk hámlasztó hatású tusfürdőt vagy gyengéd bőrradírt, esetleg testkefét és egy-két napon belül a bőrünk elkezdi visszanyerni a természetes színét.

A cikket Dr. Vass Ilona bőrgyógyász-kozmetológus lektorálta.

