A száraz bőr ápolása lépésről lépésre

Mindennek az alfája és omegája az arcbőr tisztítása, hiszen reggel és este is azzal kezdjük a bőrápolást. Azoknak, akiknek száraz a bőre, ez különösen fontos lépés, hiszen sokszor már itt eldől, hogy hiába minden drága szérum és krém, alapjaiban rontják el a szépségápolási rutinjukat. A száraz bőrre jellemző, hogy foltokban hámlik, szinte pikkelyszerűen boríthatják apró elhalt bőrsejtek a felületét, vagy szimplán száraz, húzódik, kipirosodott, mert a bőrünk nem termel elég természetes olajat ahhoz, hogy megőrizze hidratáltságát. Ezt a helyzetet pedig csak tovább rontják a durva, túl szemcsés vagy épp alkoholos arclemosók, szappanok vagy bőrradírok, amik azt a kis természetes olajat is eltávolítják, így téve még rosszabbá a helyzetet. Ezért a szakemberek azt javasolják, hacsak éppen nincs rajtunk smink, mindössze vízzel mossuk csak meg az arcunkat, vagy kimondottan olyan, száraz és érzékeny bőrre készített hipoallergén készítményekkel, melyek garantálják, hogy a bőr természetes védőrétege sértetlen marad.

A forró víz ártalmas

Fontos azonban megjegyezni, hogy ha csak a sima víz mellett tesszük le a voksunkat, az semmiképp se legyen forró, az ugyanis tovább száríthatja a bőrt. Célszerű ehelyett egy pamut kendővel áttörölni az arcunkat, melyet előtte kéz meleg, de inkább csak langyos vízzel nedvesítettünk meg. Utána pedig semmiképp se dörzsöljük szárazra az arcunkat, az irritált, vékony bőrt ugyanis egyrészt felsérthetik a durva törölközők, másrészt a bőr rugalmasságának sem tesz jót ez a gyakorlat. Figyeljünk arra is, hogy bizonyos érzékeny bőrre készült készítmények is tartalmazhatnak, például szulfátokat, vagy az alkohol, a szalicilsav valamely formáját, esetleg olyan illatanyagokat, amik száríthatják a bőrt – mindig olvassuk el a címkét használat, de még jobb, ha már vásárlás előtt.

Nagyon fontos, hogy arcmosás után sose dörzsöljük törölközővel a száraz bőrt. Helyette finoman nyomkodva itassuk le róla egy puha törölközővel a nedvességet. Fotó: Getty Images

Az olajos lemosás segíthet

Számos olyan sminklemosó létezik, ami az irritált bőrre is kiválóan alkalmazható, ha azonban még nem találtuk meg a nekünk megfelelőt, viszont el sem tudjuk képzelni a napunkat alapozó és szempillaspirál nélkül, akkor az esti lemosáshoz kipróbálhatjuk az olajos módszert. Bár elsőre talán furcsán hangzik, hogy olajat kenjünk az arcunkra, az pont azért lehet remek a smink eltávolítására, mert több termék is – főképp a száraz bőrre valóak – nem víz, hanem olajbázisúak, így azokat a sima vizes arcmosás nem távolítja el maradéktalanul. Ehhez a módszerhez már készen is lehet kapni különböző arclemosó olajokat, de akár magunknak is elkészíthetjük otthon. Száraz bőrre ajánlott a jojoba-, az argán- vagy a manulaolaj, amennyiben azonban vannak zsíros területei is az arcunknak adhatunk hozzá egy kis ricinusolajat is. A legjobb hatás érdekében fröcsköljünk egy kis langyos vizet az arcunkra, majd az ujjaink segítségével kenjük be a bőrünket mindenhol olajjal. Ez még a vízálló sminket is eltávolítja majd. Utána fogjunk egy puha ruhát, mártsuk langyos vízbe és óvatos mozdulatokkal töröljük le a sminket és egyéb szennyeződéseket az arcunkról. Ismételjük addig, amíg a ruha tiszta nem lesz, az olajat fel nem itattuk a bőrünkről. Utána öblítsük le az arcunkat langyos vízzel és óvatos mozdulatokkal szárítsuk meg.

A bőrradírozás nem ördögtől való, csak...

...nem szabad túlzásba vinni. A száraz bőr tulajdonképpen egy réteg elhalt hámsejt, ami felhalmozódott és elkezdett leválni. Ha néhányszor egy héten eltávolítjuk ezeket az elhalt bőrsejteket, az felfedi az alattuk lévő egészséges, friss bőrt. Nem mindegy azonban, hogy mivel távolítjuk el a bőr ezen felső rétegét. Lehetőleg olyan finom szemcséjű bőrradírt válasszunk, ami nem okoz mikrosérüléseket, amik akár a fertőzések melegágyaivá válhatnak. Bár számtalan kiváló készítményből választhatunk, kipróbálhatjuk például a méz és finomra őrölt zabpehely keverékéből, házilag is elkészíthető mixtúrát, amit csak a száraz területekre vigyünk fel, körkörös mozdulatokkal masszírozzuk be, aztán bőséges, langyos vízzel öblítsünk le.

Előfordulhat azonban, hogy az elhalt bőrsejteket sima bőrradírozás nem tudja maradéktalanul eltávolítani, ilyenkor kipróbálhatjuk a glikolsavat vagy alfa-hidroxisavat. Ezek a gyümölcsből vagy cukorból kivont savak egyrészt segítik az elhalt hámsejtek eltávolítását, másrészt megerősítik az alatta lévő bőrt. Fontos, hogy soha ne dörzsöljük a bőrünket arckefével, ronggyal, vagy durva testradírral, ezek ugyanis csak tönkreteszik és tovább gyengítik az arcbőrt.

A hidratálás ezért kulcsfontosságú

Abban minden szakértő egyetért, hogy a bőrünk külső hidratálása legalább olyan fontos, mint a megfelelő folyadékfogyasztással biztosított belső hidratálás. Abban azonban már megoszlanak a vélemények, hogy mikor végezzük ezt a bőrápolási lépést. Vannak, akik állítják reggel és este is a napi rutin részévé kell tenni a krémezést, míg mások úgy vélik, éjszakára az arcunkat bekenni nem a legjobb ötlet. Utóbbi tábor olyan kutatási eredményekre hivatkozik, melyek azt sugallták, a bőr éjszakai megújulását akadályozhatja, ha krémmel kenjük be az arcunkat. Akárhogy is, annyi bizonyos, hogy a reggeli hidratálás ellen senki sem emelt még szót, sőt! A többi között nemcsak a bőr nedvességtartalmának helyreállítása miatt szükséges a megtisztított arcbőrre felvinni a krémet, hanem azért is, mert ez védi a légszennyezéstől, a portól, a száraz és meleg levegőtől, és minden mástól is, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy bőrünk kiszáradjon. Fontos, a hidratálót mindig tiszta arcbőrre vigyük fel.

Milyet használjunk?

Ahogyan az eddigi lépéseknél, úgy a hidratálók esetében is számos olyan termék található a boltok, patikák polcain, amiket kimondottan száraz, érzékeny bőrre fejlesztettek ki. Itt is érdemes azonban átböngészni a címkéket, mivel akad, amelyikben az összetevők között megbújhat az alkohol, ami a száraz bőr ápolásánál a tiltólista előkelő első helyén áll. Érdemes azonban az összetevők között a hasznosakat is figyelni, például a lanolint, vagy a természetes olajokat, mint az argán- vagy a kókuszolaj. Utóbbiakat akár tisztán is felvihetjük az arcbőrünkre, ha nagyon száraznak ítéljük meg. Arra azonban figyeljünk, hogy csak megbízható forrásból származó, tiszta olajokat használjunk.

Mélyhidratálás hetente egyszer

Érdemes hetente egyszer gondoskodni bőrünk mélyhidratálásáról valamilyen bőrtápláló maszk segítségével. Ha nem akarunk erre költeni, otthoni összetevőkből is megpróbálhatjuk összeállítani. Keverjünk össze 1 evőkanál olivaolajat, ugyanannyi mézzel és egy összetört banánnal, vigyük fel az arcunkra, hagyjuk hatni 15 percig, majd öblítsük le bő, langyos vízzel. A másik könnyen elkészíthető keverékhez 1 evőkanál kókuszolajat mixeljünk össze ugyanannyi mézzel és egy összetört avokádóval, használni éppen úgy kell, mint az előzőt. Végül pedig jöjjön egy szőlőmagolajos változat, melynél 1 evőkanálnyi olajhoz ugyanannyi mézet és tejet kell keverni, majd mehet az arcunkra, 15 perc után pedig követheti a lemosás.

Vizsgáljuk meg a sminkrutinunk

Előfordulhat, hogy a fent leírt lépéseket már eddig is ismertük és betartottuk a szabályokat, mégis küzdünk a száraz bőr problémájával. Ilyenkor érdemes górcső alá venni az alapozónkat, korrektorunkat és púderünket, azaz minden olyan sminkterméket, amit az arcbőrünkre viszünk fel. Előfordulhat ugyanis, hogy tudtunk nélkül épp azzal ártunk a legtöbbet a bőrünknek, melyet az alapos arcápolási gyakorlatunk végeztével még rákenünk, hogy makulátlannak tűnjünk. Persze a legjobb lenne, ha a száraz bőrt nem terhelnénk sminkkel, de azt mindannyian tudjuk, hogy vannak napok, amikor ez szinte lehetetlen, vagy szimplán nem érezzük magunkat komfortosan make-up nélkül. Ha eddig vízbázisú alapozót használtunk, érdemes megfontolni, hogy olajbázisúra váltsunk. Itt is fontos, hogy a sminkek ne tartalmazzanak alkoholt, vagy más erős kemikáliát. Érdemes a természetes összetevőket – pl. kókuszolajat, sheavajat, mandulaolajat – tartalmazó termékeket választani, amik óvják és táplálják a bőrünket használat közben.

A fényvédelem elengedhetetlen

Akkor is tegyünk fel fényvédő krémet, ha ki sem mozdulunk a lakásból, mivel a káros napsugarak az üvegen keresztül is elérhetik bőrsejtjeinket, komoly károkat okozva bennük. Hovatovább a napsugarakon túl a képernyővel rendelkező elektromos eszközeink által kibocsátott kék fény is roncsolhatja a bőrünket, márpedig okostelefont, laptopot, tabletet szinte mindannyian használunk nap mint nap.

Természetesen a fényvédő esetében sem választhatunk gondtalanul, itt is ügyeljünk arra, hogy a termék ne tartalmazzon alkoholt, vagy más, bőrszárító kemikáliát. Érdemes emellett nagy karimájú kalapot is felvenni, ami plusz egy fizikai védelmet nyújt bőrünknek a káros sugarakkal szemben.

Mit tehetünk még?

Említettük már, hogy a megfelelő folyadékfogyasztás általi belső hidratáltság mennyire fontos. Amellett azonban, hogy napi 2,5-3 liter vizet fogyasztunk, megfelelő étrenddel is tehetünk a bőrünk szépségéért. A száraz bőrűeknek különösen fontos, hogy omega-3 zsírsavakban gazdag fogások is kerüljenek az asztalukra, mint például a tengeri halak, avokádó vagy a diófélék. Kerüljük az alkoholfogyasztást és a dohányzást, és összességében törekedjünk az egészséges életmód betartására.