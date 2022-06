Miért van szükség mindennapos fényvédelemre?

Máig erősen tartja magát a fejekben az a tévhit, miszerint fényvédőre csak nyáron van szükségünk, és akkor is kifejezetten azokban az időszakokban, amikor a napon, vagy konkrétan a strandon tartózkodunk. A valóság ezzel szemben az, hogy fényvédelemre az év 365 napján szüksége lenne a bőrünknek – legyen szó akár télről, vagy nyárról, borús, vagy napsütéses időről. Bár tény, hogy az őszi és téli évszakokban kevesebb UVB-sugárzás éri a bőrünket (ezek a sugarak felelősek a barnulásért), a hasonlóan káros UVA-sugarak viszont északtól függetlenül jelen vannak.

Fotó: Getty Images

Vizsgálatok mára már bebizonyították, hogy a bőröregedés látható jeleinek mintegy 80 százalékáért az UV-sugarak a felelősek. Ez tehát azt jelenti, hogy a bőr öregedésének korai jelei (mint például a ráncok, a pigmentfoltok, a megereszkedett bőr) lényegesen hamarabb jelenhetnek meg az arcunkon, ha nem figyelünk oda a rendszeres fényvédőzésre.

Hogyan használjuk a fényvédőket?

Többféle faktorszámú fényvédő is elérhető a piacon (például SPF 10, 15, 20, 30, 50, 50+), a nagy kínálatból pedig nem mindig egyszerű kiválasztani a számunkra megfelelőt. Általános szabályként elmondható, hogy egy tudatos bőrápolási rutinban egy mindennapi SPF 30-as fényvédőre lesz szükség, míg nyáron érdemes lehet magasabb faktorszámra, SPF 50+-osra váltani. A fényvédőt reggelente mindig a bőrápolás legutolsó lépéseként kell felvinni. Ha sminkelünk, akkor a fényvédő felkenése után nagyjából 10 perccel kezdjük el felvinni az arcunkra az alapozót. Amennyiben sokat tartózkodunk a napon, a fényvédőnk hatékonysága érdekében érdemes lehet néhány óránként újrakenni.

Na, de milyen fényvédőt válasszunk?

A kérdés akkor válik igazán kardinálissá, ha már eleve problémás bőrrel küzdünk. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy mit kenünk egy zsíros és aknékkal küzdő, egy hiperpigmentált vagy éppen egy rozaceás bőrre. Aggódni azonban nem kell, a követezőkben kizárólag olyan termékeket mutatunk, amelyeket a problémás bőrűek is bátran használhatnak.

Fényvédelem és a rozacea

Amennyiben rozaceával küzdünk, úgy fokozottan oda kell figyelnünk arra, hogy mindennap védjük a bőrünket a káros UV-sugarakkal szemben. Az UV ugyanis nemcsak bőröregedést okoz, de ahhoz is hozzájárul, hogy a bőrpír makacsabb legyen az arcunkon. Mivel a rozaceás bőr érzékenyebb is, mindig figyeljünk rá, hogy kímélő, nyugtató termékeket használjunk.

Bioderma Photoderm AR SPF50+

Nagyon magas UVA/UVB-védelmet garantál, az UVA-sugarak elleni megerősített hatékonysággal.

Rosactiv™ komplex hatóanyagának köszönhetően korlátozza a bőrpír kialakulását.

E-vitamin-tartalma természetesen véd az oxidatív stressz ellen.

Ez a formula tökéletes fényvédő megoldás a bőrpír természetes árnyalattal történő csökkentésére, tökéletes illeszkedik minden bőrtípushoz, még a legérzékenyebb bőrhöz is.

Fényvédelem és a pattanásos, zsíros bőr

A zsíros, pattanásos bőr különösen ki van téve a napfény által okozott bőrkárosodásnak. Bár sokan azt gondolják, hogy a pattanásoknak jót tesznek az UV-sugarak, ez az elgondolás nem teljesen igaz. Lehet, hogy rövid távon gyorsabban és könnyebben eltűnnek a napsugárzás hatására, de mivel az UV-sugárzás aktiválja a faggyútermelést, a pattanások később nemcsak hogy visszatérhetnek, de súlyosabbak is lehetnek. Az UV-sugárzás ráadásul a pattanások után maradt hegekre és foltokra is rossz hatással van, fényvédelem nélkül csak tovább ronthatja az állapotukat.

Bioderma Photoderm AKN Mat SPF30

A Photoderm AKN Mat SPF30 magas fényvédelmet biztosító formulája mattító hatásával tökéletesen illeszkedik az aknéra hajlamos bőrhöz, anélkül, hogy elnehezítené.

A Fluidactiv™ szabadalmaztatott komplex biológiailag javítja a faggyú tulajdonságait, ezáltal megakadályozza a pórusok eltömődését és megakadályozza a foltok megjelenését.

A szalicilsav és a glikolsav kisimítják a bőr textúráját, és segítenek megelőzni a bőrhibák kiújulását.

Bőrgyógyászati fényvédő, ami folyékony formulájával azonnali mattító hatást fejt ki, védi a bőrt és megelőzi az aknés tünetek kiújulását.

Fényvédelem és a hiperpigmentált bőr

A hiperpigmentáció megjelenése mögött többféle ok is állhat: kialakulhat a napsugárzás miatt, de okozhatják genetikai tényezők, hormonális változások, vagy bizonyos betegségek is. Hiperpigmentáció esetén a bőr bizonyos részein túl sok melanin termelődhet, emiatt pedig barna foltok jelennek meg a testen. Fontos tudni, hogy a napfény csak ront a helyzeten, ezért annak, aki hiperpigmentációval küzd, kifejezetten fontos, hogy sem ősszel, sem pedig a téli hónapokban nem szabad megfeledkeznie a megfelelő fényvédelemről és bőrápolásról. A közelmúltban ráadásul az is bebizonyosodott, hogy a pigmentfoltok kialakulásában a kék fénynek is nagy szerepe van.

Bioderma Photoderm M SPF50+ claire

A Photoderm M SPF50+ bőrgyógyászokkal készült és a legmagasabb kék fény elleni védelmet nyújtja a piacon.

A glabridinnel dúsított új, szabadalmaztatott formula biológiailag is szabályozza a pigmentációs folyamatot, így segít megelőzni a pigmentfoltokat, csökkenti megjelenésüket és korlátozza kiújulásukat.

Magas fedést tesz lehetővé, hogy tökéletesen elrejtse a sötét foltokat kellemes púderes és mattító hatással.

Ez a gél-krém állagú, bőrgyógyászati fényvédő termék, a csúcstechnológiát és a kellemes használatot ötvözi, annak érdekében, hogy a mindennapi használat következtében a tünetek elmúljanak és megelőzzék az újbóli kialakulást.

Bioderma Photoderm SPOT-AGE SPF50+

A Photoderm SPOT-AGE SPF50+ fényvédőt három egymást kiegészítő biológiai hatóanyag specifikus kombinációjából fejlesztették ki, amelyek az antioxidáns védekezésre, a pigmentfoltok képződésére és a bőr regenerációjára hatnak.

Az E-vitamin és a C-vitamin biológiailag aktív formájukban találhatóak meg a termékben, ezáltal hosszú távon stabilak. Kiegészítő antioxidáns védelmet nyújtanak a széles spektrumú hatások ellen. Segítenek megelőzni az új foltok megjelenését.

Az E-vitamint legtermészetesebb és legaktívabb formájában, alfa-tokoferolként található meg a termékben. Megakadályozza a szélsőséges reakciókat, lehetővé téve a sejtmembránok védelmét, és korlátozza az oxidatív stressz és környezeti szennyeződés miatti fény által kiváltott bőröregedést a bőrön.

A Centella asiatica (ázsiai gázló) megakadályozza az irha károsodását és regenerálja a bőrt.

Bőrgyógyászati fényvédő, amely folyékony és könnyed formulájával a mindennapi használatra is alkalmas.