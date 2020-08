Mi gyógyítja a leégett bőrt?

Az interneten számos tanácsot, jól bevált házi praktikát találhatunk a napégett bőr kezelésére, fontos azonban, hogy ne vegyünk mindent készpénznek, amit mások tanácsolnak. Nem egy olyan népi gyógymód kering ugyanis a világhálón, amellyel nem hogy használnák, inkább csak ártunk bőrünknek. Lássuk hát, mivel gyógyítsuk, és mivel ne a leégett bőrt!

Az aloe vera remek természetes gyógymód a napégésre

Mit kenjünk a bőrünkre?

Napozás utáni krémeket még azoknak is érdemes használniuk, akik nem égtek le, a bőrnek ugyanis ilyenkor is elkél egy kis ápolás. Olyan krémet használjunk, amely többféle vitamint is tartalmaz, például E- és C-vitamint, amelyek antioxidáns hatásúak. A bőr regenerálódását a pantenolt, illetve az allantoint is tartalmazó krémek segítik elő, amely hatóanyagok ráadásul még gyulladáscsökkentő hatásúak is.

Ha nincs otthon kéznél napozás utáni testápoló, akkor próbálkozhatunk néhány szelíd, házi praktikával is. Napozás után fürödjünk le enyhén langyos, hideg vízzel - a meleg fürdőt mindenképpen kerüljük! Fontos, hogy sok folyadékot fogyasszunk, lehetőleg ásványvíz formájában, az alkohol italokat viszont kerüljük.

Aloe vera: a nem túl igényes, otthon is egyszerűen nevelhető növény nemcsak kellemes látvány, hanem rendkívül hasznos is, nedve ugyanis rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Mi mindenre jó?

Ha valamilyen természetes gyógymóddal szeretnénk ápolni megviselt bőrünket, akkor hívjuk segítségül az aloe verát. Vizsgálatok során több mint 240 hatóanyagot azonosítottak már a növényben, továbbá 20-féle ásványi anyagot, 18-féle aminosavat, és számos vitamint.

Az aloe verának kiváló gyulladáscsökkentő, sejtregeneráló, fájdalomcsillapító hatása van, éppen ezért jó néhány, kifejezetten napégésre kifejlesztett gyógyszer egyik fő hatóanyaga. Fájó, hólyagos bőrünkre a növény belső, kocsonyás részét kenjük.

Mit ne kenjük a bőrünkre?

Alkohol, citromlé, ecet

Lehet, hogy hűsítő ötletnek tűnik, de alkoholt, citromlevet vagy éppen ecetet tilos a leégett bőrre önteni! Ezekkel ugyanis az egyébként is dehidratált bőrünket csak tovább szárítanánk.

Jég

Bár a hideg fájdalomcsillapító hatású, a tartós jegeléssel akár fagyási sérüléseket is szerezhetünk. Maradjunk inkább a hűs zuhanynál.

Szódabikarbóna

Sokan a szódabikarbónára esküsznek, mondván, hogy egy jó szódabikarbónás fürdő enyhíti az égés okozta viszketést. Azonban inkább ezt sem tanácsolnánk, mivel aszódabikarbónais csak tovább szárítaná a gyulladt, vízhiányos bőrt.

Tej és tejtermékek

A tejtermékek, különösen a tejföl az internetes ajánlások egyik legnépszerűbb házi praktikája. Tény, hogy a hideg tejföl hűsíti a bőrt, fontos azonban hangsúlyozni, hogy a gyógyulási folyamatot semmivel sem tudja elősegíteni. Csupán ideiglenes megoldásként érdemes alkalmazni, gyógyulást ne várjunk tőle.