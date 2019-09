Zuhanyzás, fürdés: hogyan a legegészségesebb?

Van, aki el sem tudja képzelni a napját egy forró fürdő nélkül, télen pedig az amúgy zuhanypártiak is szívesebben választják olykor-olykor a hosszasabb kádfürdőt. Így vagy úgy, Magyarországon az a szokás, hogy naponta legalább egyszer fürdünk vagy zuhanyozunk - arról, hogy jól tesszük-e, megoszlik a szakemberek véleménye. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban ez nem számít alapelvárásnak, sőt egyre többen vannak, akik részben ökológiai okokra, részben bőrük védelmére hivatkozva próbálnak egy napnál hosszabb időközöket tartani egy-egy zuhanyzás vagy fürdés között.

A forró fürdő megnyugtató ugyan, de bőrünknek jobban kedvezünk ha a mindennapok során zuhanyt választunk

Szempontjaiknak van létjogosultsága:hiszen szárító hatása révén megrongálja a bőr természetes védőrétegeként szolgáló zsírköpenyt (hidrolipid filmréteget). A hagyományos szappanok és tusfürdők hasonlóképpen hatnak, a túl gyakori, erőteljes radírozás, dörzsölés pedig - noha higiéniai okokból, a kórokozóktól való megszabadulás érdekében tesszük - tovább ronthat a helyzeten, mert apró sérüléseket hozhat létre a bőr felszínén, és a szennyeződések mellett a bőr egészségének megőrzéséhez fontos lipideket is eltávolíthatja.Mindezek figyelembevételével a szakemberek ezért először is azt javasolják, hogy a napi tisztálkodásnál vegyünk vissza mind a hőfokból, mind az időtartamból. A mindennapok során ade akár zuhanyzásról, akár fürdésről van szó, forró helyett használjunk inkább meleg vizet, és 5-10 percnél ne időzzünk többet benne: higiéniai szempontból ez is tökéletesen kielégítő. A szárítkozást is végezzük kíméletesen: erőteljes dörzsölés helyett inkább óvatosan itassuk fel a vizet a bőrünkről, az előbbi eljárás ugyanis szintén mikrosérülések kialakulásához, így a fertőzésekre való fokozott érzékenységhez vezethet.