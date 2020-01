Megpattant erek: csak esztétikai probléma?

Az arcbőr alatt rengeteg apró ér hálózata húzódik, ezek az erek látják el oxigéndús vérrel és tápanyagokkal a bőr sejtjeit. Ezek az erek azonban nagyon érzékenyek, könnyen megsérülhetnek. Különböző külső hatások miatt megpattanhatnak, megsérülhetnek, túlságosan kitágulhatnak és így megtörhetnek. Ráadásul, ezek a megpattanó erek nem gyógyulnak meg maguktól.

A fizikai behatások, például a túl erős dörzsölés vagy ütődés mellett minden olyan dolog, amely arra készteti az ereket, hogy kitáguljanak (pl. a túl meleg víz). Nagyon. Ezeket természetesen valamennyire meg lehet előzni, de sok esetben a hajlam is nagy szerepet játszik a probléma jelentkezésében.Azoknál, akik rosaceára hajlamosak, a megpattanó erek is gyakrabban kialakulnak. Emellett minél idősebb valaki, annál jobban látszódnak a megpattant erek, hiszen az idő előrehaladtával a bőr elvékonyodik és a kötőszövetek is gyengébbek lehetnek.A megpattanó erek kialakulásában, vagyis akinek a szüleinél, nagyszüleinél is előfordult ez a probléma, annál nagyobb eséllyel jelennek meg.