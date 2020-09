Ezért száradhat ki a szemünk a maszkhordástól

Dupla felelőtlenség így viselni a maszkot - részletek itt.

Az Opthalmology and Therapy című szaklapban még július közepén jelent meg egy cikk, amely arról számolt be, hogy azok között az emberek között, akik rendszeresen viselnek maszkot, megnőtt azoknak az aránya, akik rendszeres szemszárazságról, illetve szemirritációról számoltak be. A cikket az University of Utah két kutatója készítette, akik több helyi kórház adatait összegezték. A szemszárazsággal küzdők között olyanok is voltak, akiknek korábban sosem volt ilyen problémájuk, és az is kiderült, hogy a szem kiszáradása különösen azoknál jellemző, akik rendszeresen viselik hosszabb időn keresztül a maszkot.

A maszkhordás okozta szemszárazságra megoldás lehet a műkönny használata. Fotó: Getty Images

A szemkiszáradás lehetséges okai

Szakértők szerint ezek az információk nagyon fontosak lehetnek a szemek egészségének megőrzése szempontjából, és már csak azért is foglalkozni kell velük, mert a belátható jövőben a rendszeres maszkviselés jó eséllyel a mindennapok része marad. A maszkhordással kapcsolatos szemkiszáradás egy új jelenség, amiről egyelőre keveset tudunk. Egyes teóriák szerint az oka az lehet, hogy ha a maszkunk nem illeszkedik elég szorosan, akkor kilégzésnél a levegő érintkezik a szem felszínével, ami egy idő után kiszáríthatja.

Ugyanakkor azok is beszámoltak szemszárazságról, akik rögzített maszkot hordanak, amely pontosan illeszkedik - az ő esetükben pedig arról lehet szó, hogy a rögzítés önmagában befolyásolja az alsó szemhéj funkcionális működését. Ha a maszk egy picit is lefelé húzza az alsó szemhájat, akkor nem tudunk a megszokott módon pislogni, ami szintén kiszáradáshoz vezethet.

Van megoldás

Hogy a maszkhordással kapcsolatos kellemetlen szemkiszáradást és irritációt megelőzzük, az első és legfontosabb dolog, hogy olyan maszkot válasszunk, amely tökéletesen illeszkedik, tehát sem nem túl laza, sem nem túl szoros. Ha tehetjük, olyan válasszunk, aminek állítható a szára. Esténként meleg borogatást is tehetünk a szemeinkre néhány percre. Emellett érdemes beszerezni valamilyen jó minőségű műkönnyet, és napi 4-5 alkalommal csepegtetni a szemünkbe, mivel ez is sokat segít. A szakértők a gélesebb állagú, olajos alapú cseppeket ajánlják. Ezek azonban leginkább azok esetében hatékonyak, akik nem viselnek kontaktlencsét. Ha a probléma krónikussá válik, az orvosunk speciális, a szem kiszáradását akadályozó védőszemüveget is javasolhat.

Kevesen, maszkban, ölelkezés nélkül: így néz ki München az Oktoberfest idején - részletek az nlc.hu cikkében.