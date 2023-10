Korbácsütésszerű tünetekkel került kórházba egy ügyetlen szakács

Amikor a 72 éves férfi múlni nem akaró, kínzó hátviszketéssel került kórházba, az orvosok a kivizsgálás során azt látták, hogy a bőre csíkokban begyulladt és megduzzadt, mintha csak korbácsütések terítették volna be a törzsét. Elsőként a dermografizmus lehetőségét zárták ki: ez egy olyan állapot, amely során dörzsölés, karcolás hatására keletkeznek kitüremkedések a bőrön. Emellett a nyirokcsomói sem voltak duzzadtak, ami esetleg vírusos vagy bakteriális fertőzésre utalhatott volna – írja a LiveScience a napokban a The New England Journal of Medicine című folyóiratban megjelent esettanulmányt szemlézve.

Végül kezelőorvosainak a férfi étrendje vált gyanússá. Kiderült ugyanis, hogy előzőleg olyan ételt készített otthon, amelynek egyik összetevője a shiitake gomba volt. Így aztán hamar megszületett a diagnózis: shiitake dermatitisz, egy gyulladásos reakció, amelynek legfőbb tünetét a test törzsét korbácsütésszerűen beborító csíkos bőrelváltozások jelentik. Az állapotot először 1977-ben Japánban írták le, de gyakran előfordul Ázsia más részein is, ahol a shiitake gomba a mindennapi étkezések szerves részét képezi. Ezzel együtt hasonló feljegyzések születtek már a világ más részein is, közte Európában, Észak- és Dél-Amerikában egyaránt.

A shiitake gomba különösen népszerű az ázsiai konyhában. Fotó: Getty Images

A shiitake okozta bőrgyulladás oka a gombában található egyik szénhidrát, a lentinán. Az emberi szervezetbe kerülve ez különféle kémiai hírvivők felszabadulását indíthatja be, mint amilyen például az interleukin-1, amelyek gyulladást okoznak. Emiatt a vérerek kitágulnak, és lassanként kialakulnak a jellegzetes kiütések a bőrön, általában két-három nappal a gomba elfogyasztása után. A lentinánról ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy hőkezelés hatására lebomlik. Éppen ezért a dermatitisz is csak olyan embereknél alakul ki, akik nyersen vagy alulsütve esznek shiitakét.

A betegek állapota rendszerint külön kezelés nélkül, magától rendeződik. Ugyanakkor a tünetek enyhítésére gyulladásgátló gyógyszereket szoktak adni az orvosok. A svájci férfi hátára egyrészt szteroidos kenőcsöt írtak fel, másrészt szájon át szedhető antihisztamint. A két héttel későbbi kontrollvizsgálatok alkalmával már arról számolt be, hogy a háta kevésbé viszketett, bár a kiütések helyén sötét foltok maradtak vissza a bőrén, ami amúgy szintén nem számít ritkaságnak ilyen esetekben. Kezelőorvosai azt tanácsolták a jövőre nézve az idős férfinek, hogy legközelebb főzze meg alaposan a shiitake gombát.