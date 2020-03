Futószemölcs: így előzzük meg!

A Human Papilloma Vírus (HPV) okozta lapos szemölcs leggyakrabban a gyermekeken

Előzzük meg a továbbfertőzést, előzzük meg a bajt!

A család többi tagjának védelme érdekében fontos odafigyelni a higiéniára is. Mindig mossunk kezet, ha hozzáértünk a szemölcshöz, ne használjunk közös törülközőt vagy olyan ruhákat, amelyek érintkezhetnek a szemölcsökkel.

is. Mindig mossunk kezet, ha hozzáértünk a szemölcshöz, ne használjunk közös törülközőt vagy olyan ruhákat, amelyek érintkezhetnek a szemölcsökkel. Figyeljünk oda arra, hogy a közös zuhanyzókban mindig legyen nálunk papucs és saját törülköző .

. Erősítsük immunrendszerünket!

Mossunk gyakran kezet, mert így csökkenthetjük a vírusfertőzés kockázatát.

A komolyabb kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes mielőbb orvoshoz fordulni. A szakorvos nem csak a legmegfelelőbb kezelés kiválasztásában segít, hanem elmondja azt is, milyen óvintézkedésekkel tudjuk elkerülni a betegség továbbterjedését - mondta a bőrgyógyász.Ezeket az arcon, csukló környékén, kézfejen, alkaron - ritkább esetekben arcon vagy lábszáron - jelentkező lapos, bőrszínű képződményeket szinte bárhol elkaphatjuk. A szemölcs kialakulásának hátterében sokszor immungyengeség áll, így a "pöttyök" eltüntetése mellett szükség lehet egyéb kezelésre is., ha lapos szemölcsünk van, az a legfontosabb, hogy semmiképp se piszkáljuk, kaparjuk, vagy ne próbáljuk meg kivágni, kinyomni, mert így könnyedén továbbterjedhet. Vigyázzunk arra is, hogy a szemünket se dörzsöljük, nehogy kötőhártya-gyulladás alakuljon ki.hogy forduljunk szakemberhez, ha bármilyen elváltozást észlelünk a bőrünkön! A betegséget ne próbáljuk meg magunk beazonosítani, hiszen szaktudás hiányában könnyen összekeverhetjük akár egy komolyabb problémával is" - int óvatosságra a doktornő.