A zsíros bőr kíméletes ápolása

A zsíros bőr jellemzője a faggyúmirigyek túlzott működése, melynek hatására az arcbőr olajosan fénylővé, csillogóvá válik, a pórusok kitágulnak, szabad szemmel is jól láthatók, gyakoriak a mitesszerek, és a pattanások. A zsíros bőr kialakulásának számos oka lehet, de főként a hormonális és genetikai tényezőket emelik ki, ám szerepet játszhatnak ebben az évszakváltások, a táplálkozás, a stressz és bizonyos gyógyszerek is. A zsíros bőr leggyakrabban tinédzsereknél, fiatal felnőtteknél okoz problémát. Legtöbbször az arc, a mellkas és a hát területét érinti.

A faggyú kiválasztódási zavara seborrhoeás bőrgyulladást okozhat. A bőr külső rétege megvastagodik, az elhalt, elszarusodott bőrsejtek rendellenes hámlása eltömíti a faggyúmirigyek csatornáit, megzavarva, gátolva ezzel a faggyú távozását. A bőrön élő alapvetően ártalmatlan baktériumok összegyűlnek az eltömődött szőrtüszőkben, gyulladt pattanásokat, kiütéseket, cisztákat okoznak. Ez a folyamat az akne kialakulásához vezet, ami az egyik leggyakoribb bőrgyógyászati probléma világszerte.

Zsíros bőr esetén különösen fontos a rendszeres arctisztítás

Azaknekamaszkorban a legjellemzőbb, de sokan felnőttként is küzdenek a túlzott faggyútermelés kellemetlen tüneteivel. A rosszul megválasztott kozmetikumok is fokozhatják a bőr faggyútermelését, a pattanások ellen használt készítmények gyakran alkoholt, szappant is tartalmaznak, ezért túlságosan szárítják a bőrt.

A zsíros bőr kezelésének első fontos lépése a rendszeres, kíméletes, de alapos tisztítás, amely a zsíros bőr állapotának látványos javulását eredményezi. A szőrtüszőben pangó faggyú kitűnő táptalaja a baktériumoknak, amelyek a bőr tisztítása nélkül gyorsan elszaporodnak. A zsíros bőr megfelelő tisztításával egy lépéssel közelebb kerülünk az egészséges bőrhöz és előkészítjük bőrünket az ápoló termékek használatára.

A felesleges faggyú eltávolításával a kellemetlen fénylő, olajos érzés csökkenthető, az elhalt hámsejtek eltávolításával pedig az arc természetesen ragyogóvá válik és könnyebbé válik az ápoló termékek bejutása a bőrbe. A zsíros bőrhöz kapcsolódó kellemetlen tünetek az ápolást megelőző rendszeres tisztítással csökkenthetőek súlyosságuk, megjelenési gyakoriságuk mérsékelhető.

A zsíros bőr igényeire kifejlesztett habzó tisztító gél rendszeres használatával a bőr fiziológiai pH értékének megőrzése mellett csökkenthető a pattanások száma. A készítmény borotválkozáshoz is kiválóan alkalmazható, hiszen megakadályozza a szőrtüszők begyulladását megőrzi a bőr fiziológiai pH-értékét. Finoman szabályozza a bőr olajosságát, hatása akár órákon át tarthat.

Az arctisztítás után célszerű olyan intenzív, komplex bőrápoló készítményeket alkalmazni, amelyek visszaállítják a bőr komfortérzetét, egészséges faggyúösszetételét, megakadályozzák a pattanások kiújulását. Gyulladáscsökkentő összetevőik révén nyugtatják a bőrt, és intenzíven hidratálják is azt.