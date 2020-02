A száraz bőr leggyakoribb okai

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2016. november 14. 11:20 Módosítva: 2020. február 3. 12:57

Ha rendszeresen ápoljuk a bőrünket, és elég folyadékot fogyasztunk, még akkor is megtörténhet, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy az arcunk kiszárad, húzódik a bőrünk, esetleg viszket és ki is pirosodik. Mindezért az alábbi dolgok is felelősek lehetnek.

