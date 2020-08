Az allergiás kontakt dermatititsz egy immunrendszerhez köthető reakció egy olyan allergénre, amely kapcsolatba került a bőrrel. Az allergén késleltetett reakciót vált ki: a kiütések csak néhány nappal a kontaktus létrejötte után jelennek meg, de akár több héten át is megmaradhatnak.

A ruhafesték rejtett veszélyei

A ruhák miatt kialakuló kontakt dermatitiszt általában egy olyan ruhafesték okozza, amelyet leggyakrabban szintetikus anyagok - leginkább a poliészter és a nejlon - színezésére használnak. Ez a festék nagy mennyiségben lehet jelen a vadonatúj, még soha nem mosott ruhadarabokban - figyelmeztetett dr. Susan Nedorost bőrgyógyász.

A verejtékezés, illetve a dörzsölődés hatására a festék kiszivároghat az anyagból. A szintetikus anyagból készült edzőruhák - azok a rugalmas, fényes, vízlepergető darabok, amelyek manapság annyira népszerűek - elég gyakran váltanak ki kontakt dermatitiszt. Ebben az esetben általában a nyak hátsó részén, illetve a hónalj környékén jelennek meg a kiütések. Ha pedig véletlenül egy horzsolásba vagy nyílt sebbe jut a festék, az aktiválhatja az immunrendszert, ezáltal tartós érzékenységet idézhet elő.

Rákkeltő szerek is lehetnek a ruhán, ezért mindig mossuk ki viselés előtt! Fotó: 123rf

Arról még nincs konkrét adat, hogy mennyire gyakori a ruhafesték-allergia, egy egyszerű módszerrel azonban csökkenhetjük az ilyen jellegű problémák kialakulásának veszélyét: az újonnan vásárolt ruhákat azonnal ki kell mosni, és csak ezt követően szabad viselni. Egyes esetekben ez a lépés akár egy új allergia kialakulását is megelőzheti.

Rákkeltő szerek is lehetnek a ruhán

Az allergiás kiütések mellett más egészségügyi problémák is megjelenhetnek a ruhagyártás során használt vegyszerek miatt. Egy 2014-ben készült svéd kutatás során 31 különféle színű, anyagú, márkájú és árú ruhadarabot vizsgáltak meg. A 31 mintából 29-ben találtak egy úgynevezett quinoline nevű vegyszert, amelyet leginkább poliészter darabok gyártásánál használnak. Ezt a szert néhány tanulmány lehetséges karcinogénnnek - vagyis rákkeltőnek - nevezte, ám ezt egyelőre még csak állatkísérletekkel tudták bizonyítani.

Egyes szakemberek szerint a nitroanilinek és benzothiazolokok is egészségkárosító, mi több, akár rákkeltő hatásúak is lehetnek. Egyes vegyi anyagok a textilrostokba zárva maradnak, de némelyik idővel a bőrbe juthat. Ráadásul a ruhadarab minőségének romlásával akár a levegőbe is kerülhetnek vegyszermaradványok, azok belélegzése pedig komoly problémákat okozhat. A ruhaiparban használt vegyszerek egy részét ráadásul még nem is vizsgálták, így nem lehet tudni, milyen egészségügyi hatásaik lehetnek.

A textileket gyakran kezelik folttaszító, színélénkítő, illetve gyűrődésgátló anyagokkal is, ezeket azonban nem kell feltüntetni a ruhacímkén. Így akár a 100 százalék pamutból készült darabok is tele lehetnek ezekkel a vegyszerekkel.

Forrás: time.com