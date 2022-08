A statisztikai adatok szerint a júniustól szeptemberig tartó időszakban történik a legtöbb baleset. A nyári hónapokban a gyerekek a sok szabadidő és a jó idő hatására felszabadultabbá, így óvatlanabbá is válnak. Az iskolaszünetben elkerülhetetlenek a sportbalesetek, de számtalan sérülés szerezhető be a parkokban, játszótereken, strandon és a háztartásban is. A lazuló fegyelem a higiénia területére is kihat, így fokozottan oda kell figyelni a megfelelő sebkezelésre.

Nyáron sokkal gyakoribbak a kisebb sérülések. Fotó: Getty IMages

A bőrön a sérülést követően seb alakul ki, horzsolás esetén a károsodás csekély mélységű, míg a vágott és metszett sebet általában erős vérzés kíséri. Szúrás esetén pedig a vérzés intenzitása függ az érintett területtől és a bőr vastagságától. Ilyenkor gyakran az éles, hegyes tárgy a bőrt akár fel is szakíthatja, de bizonyos esetekben a bőr eleve berepedezhet. Csípés, égés, de még a sebgyógyulás esetén is ügyelni kell az esetleges vakarás okozta további sérülésekre.

A viszketés egyedülálló dolog az emberi szervezetben, egy furcsa és sürgető érzés, mely miatt úgy érezzük, hogy meg kell vakarnunk egy adott területet. A szakemberek szerint a viszketés a fájdalommal áll közeli rokonságban - de miért is vakarózunk?

Függetlenül attól, hogy mechanikai behatás vagy hőhatás okozta, minden seb ellátása során a legelső lépés a fertőtlenítés, majd a megfelelő sebkezelés a gyógyulás elősegítése és a hegesedés elkerülése érdekében.

A megfelelő fényvédelem rendkívül fontos, az ilyen készítmények ugyanis megelőzik a bőr későbbi elszíneződését. A legjobbak, amelyek az UVA és UVB sugarak ellen egyaránt védenek, illetve segítik a bőr regenerálódását a sebgyógyulás minden szakaszában, távol tartva a kórokozókat és nyugtatva a sérülés helyét. Bizonyos tápanyagokkal (arginin, glutamin, omega-3-zsírsavak), nyomelemekkel (cink, réz) és vitaminokkal (C-, A-, E-, D-, K-vitamin) pedig tovább segíthető a sebgyógyulás.