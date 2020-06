A kozmetikus legjobb nyári tippje

Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikus mestere, gyógykozmetikusa elmondta, mire kell figyelni.

Védjük magunkat!

A túl sok és védekezés nélküli napozás, az UV-sugárzás közismerten hozzájárul a ráncok és a barna foltok kialakulásához, kifejezettebbé válásához, ráadásul szárítja a bőrt és a hajat is. Vagyis ha nem szeretnénk idősebbnek tűnni a korunknál, jobb, ha mindig megfelelő faktorszámú fényvédővel tartózkodunk a napon. Gondoljunk az ajkak védelmére is (válasszunk UV-szűrős ajakápolót), és valódi UV-szűrővel ellátott napszemüveget viseljünk! Az arc érzékeny bőrét az erős napsütésben egy széles karimájú kalappal is érdemes árnyékolni.

Mindig megfelelő faktorszámú fényvédővel tartózkodjunk a napon!

Hidratáljunk!

A hidratálás nyáron is feltétlenül szükséges. A meleg, esetleg az extrém hőség ugyanis dehidratálja, kiszárítja a bőrt, a hidratálás viszont szinte védővonalat húz a baktériumok, a napégés és a szennyeződések előtt. Ilyenkor érdemes nem zsíros, víz- vagy gélalapú termékeket használni, amelyek E-vitaminban is gazdagok. A non-comedogenic feliratot is ajánlatos keresni a termékeken, hiszen ez azt jelenti, hogy nem mitesszerképző - ezek a termékek nem tartalmaznak olyan összetevőket, amelyek eltömítenék a pórusokat. Az izzadás és az eltömített pórusok együttesen ugyanis kifejezetten nagy rombolást vihetnek véghez a bőrben. Napfürdőzés után pedig az egész test szomjazik a hidratálás után, így érdemes kipróbálni a kifejezetten napozás utánra ajánlott termékeket.

Radírozzunk!

A krémek és a kezelések tiszta bőrön fejtik ki legkönnyebben hatásukat, sőt még sminkelni is könnyebb a megtisztított bőrt. Éppen ezért rendszeresen érdemes radírozni, hogy eltávolítsuk az elhalt bőrsejteket, amelyek eltömítik a pórusokat. Az otthoni radírozást azonban nem szabad mindennap alkalmazni, mert a gyakori dörzsölés gyulladáshoz vezethet. Ugyancsak nem ajánlott napozás, úszás, pancsolás előtt radírozni: erre az este a legalkalmasabb időszak. Ha hatékony mélytisztításra vágyunk, nyaralás előtt szeretnénk felkészíteni a bőrünket a napra, a szélre, a vízre, akkor érdemes legalább egy héttel indulás előtt kozmetikushoz fordulni.

Figyeljünk a szőrtelenítésre!

Ha lehet, ne közvetlenül a strandolás vagy nyaralás előtt szőrtelenítsünk, egyrészt az esetleges pirosság, gyulladás miatt, másrészt mert az irritált bőrbe könnyebben bejutnak a kórokozók. A gyantázásnál arra is érdemes figyelni, hogy a hónaljban és az intim szőrzetnél a szőr növekedése nem olyan egyenletes, illetve a bőr érzékenyebb a fájdalomra, így ott tényleg nehézkes az otthoni szőrtelenítés. Így akinek érzékenyebb a bőre, nem egyenletesen nőnek a szőrszálai, vagy tart a magának okozott fájdalomtól, ajánlatos felkeresnie egy szakembert a higiénikus, tartós szőrtelenítés végett.

Az étellel is tápláljuk bőrünket!

A kiegyensúlyozott táplálkozás a szép bőr egyik alapfeltétele. Az egyébként is zöldségekre, gyümölcsökre, teljes kiőrlésű gabonafélékre, fehér húsokra, halakra és magvakra épített étrendbe nyáron érdemes a lehető legtöbb friss, szezonális, nyers zöldfélét, gyümölcsöt bevezetni. A bőrnek különösen fontos az A-, a B-, a C- és az E-vitamin, valamint a kalciumbevitel. A bőr barnasága pedig tovább fenntartható béta-karotin (az A-vitamin előnyaga) segítségével, amelyet táplálék-kiegészítővel és például sárgarépával is bevihetünk.

Készítsük fel rosaceás, pattanásos bőrünket a nyárra!

"A rosaceás bőr vizsgálatánál ki szokott derülni, hogy a bőrön elszaporodtak a szabad szemmel láthatatlan Dermodex folliculorum nevű atkák. Az atka és az Oleronius bacillus szimbiózisban élnek egymással. A bacillus tulajdonképpen elbújik az atkán-atkában, és egyes kutatások szerint egy általa termelt molekula a rosacea betegség kiváltója" - ismerteti Peterman Krisztina.

"Két lehetőség van tehát a rosacea oki kezelésére és megelőzésére: vagy a baktériumokat kell elpusztítani, vagy az arc bőrén élő Demodex-populációt kell kontrollálni. Ez utóbbiban tud segíteni a speciális kozmetikai kezelés. Ha a gondos kezelés után a felszabadított bőr szövetei több oxigénhez jutnak, kiküszöbölhetjük a nyári szenzitivitást és a nem kívánt reakciókat. A napozástól még inkább kipirosodó, rosaceás bőrt pedig szintén felkészíthetjük a terhelésre, és sokat tehetünk az állapotromlás megelőzéséért is."

A gyulladt, pattanásos bőrnek enyhébb esetben akár jót is tehet a napfény, de sokszor ez közel sem elegendő. Nyaralás előtt ez esetben is fontos a tisztítás, a mitesszerek eltávolítása, hiszen ez teszi lehetővé, hogy a felpuhított bőrön, a kitáguló pórusokon keresztül megtisztíthassuk a gyulladt aknés területet. Ha ez megtörtént, választhatunk az egyes célzott kezelések közül. Kitágult pórusok, aknés hegek, fokozott faggyútermelés esetében a speciális kozmetikai kezelések hozhatnak jó eredményt, bár ilyen probléma esetén természetesen kúrában és nem egyetlen alkalomban kell gondolkozni.