A kommentelők mentették meg az életét

Amikor a 23 éves Alex Griswold feltöltött egy vicces videót a TikTokra arról, hogy milyen a házas férfiak élete, a leírásban még azon aggodalmaskodott, hogy talán túl sokat mutat a meztelen bőréből. Ami viszont ezután történt, az bebizonyította: a háta felfedése miatt kellett volna a legkevésbé aggódnia.

A furcsa alakú, hirtelen megváltozó anyajegyeket mindig ki kell vizsgáltatni. Fotó: iStock

A videó eredetileg azt mutatta volna be, hogyan lesz a kedves hátsimogatásból pattanásnyomkodás egy pillanat alatt. Ám amikor a férfi hátát kezelésbe vevő felesége keze felett meglátták a nézők az egyik furcsa alakú anyajegyet, a kommentelők úgy vélték, van miért aggódnia. Griswold saját elmondása szerint nem is vette komolyan, úgy fogalmazott a BuzzFeednek, "azt hittem, hogy csak túlaggódják, nem terveztem megnézetni".

Sürgető üzenetet kapott

Aztán valakitől, aki szintén látta a TikTok-videóját, kapott egy hozzászólást és egy üzenetet is az Instagramon (egy másik közösségi oldalon). A levél írója mint melanomatúlélő sürgette Griswoldot, hogy vizsgáltassa meg az anyajegyét. A férfi végül engedett az unszolásnak.

Az üzenet írója melanomaveszélyre figyelmeztette Alexet. Fotó: Alex Griswold

"Sosem voltam még előtte bőrgyógyásznál, és valószínűleg évekig nem is mentem volna" - mondta. Aztán az orvos is úgy vélte, hogy a megvizsgáltanyajegynem néz ki a legbiztatóbban, ezért eltávolította és elküldte szövettanra. "Egy héttel később az orvos arról tájékoztatott, hogy az anyajegyem egy közepesen atipikus elváltozás, ami az évek alatt valószínűleg a bőrrák egyik típusává, azaz melanomává nőtte volna ki magát" - idézte fel a történteket Alex Griswold, akit egy hónappal később megműtöttek, és az anyajegy környékét is eltávolították a hátáról. A bőrgyógyásza pedig azt mondta neki, hogy bárki is volt, aki a TikTokon látta és írt neki, az valószínűleg megmentette az életét.

Alex köszönővideóját ide kattintva nézhetik meg.



Forrás: BuzzFeed