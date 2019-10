Rákra utaló tünetek, amiket nem veszünk észre

A bőrrák elleni legjobb védekezés, ha óvjuk a bőrt a közvetlen napfénytől. Emellett pedig nagyon fontos, hogy rendszeresen figyeljük és ellenőrizzük a bőrünket, hogy időben elcsíphessük a betegségre utaló elváltozásokat.

Rendszeres bőrgyógyászati ellenőrzés mellett is elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk a következő bőrelváltozásokra.

6 milliméternél nagyobb, új anyajegyek megjelenése

Egy új szeplő vagy anyajegy megjelenése önmagában még nem ok a pánikolásra, de ha a mérete nagyobb, mint 6 mm, az a melanóma egyik korai jele is lehet - akárcsak az, ha az anyajegy mérete folyamatosan növekszik. A melanóma szinte bármilyen életkorban jelentkezhet, így érdemes ügyelni a tüneteire. Azért nem könnyű mindig észrevenni, mert olyan, nehezen látható helyeken is lehetnek új anyajegyek, mint a hátunk, vagy a tarkónk, ezért fontos, hogy a családtagok időről időre egymást is ellenőrizzék.

Egyenetlen szélű új anyajegyek

szimmetrikus és a szélei is egyenletesek - ha olyat találunk magunkon, ami aszimmetrikus és egyenetlen vagy elmosódott szélű, mindenképp mutassuk meg orvosnak is. Ezeket sem mindig könnyű észrevenni, mert igazán közelről nézve szinte minden Egy nem rosszindulatú anyajegy általában- ha olyat találunk magunkon, ami aszimmetrikus és egyenetlen vagy elmosódott szélű, mindenképp mutassuk meg orvosnak is. Ezeket sem mindig könnyű észrevenni, mert igazán közelről nézve szinte minden anyajegy széle egyenetlennek látszik egy kicsit, ráadásul ha valaki szeplősödésre hajlamos, több szeplő egymás mellett távolról szintén egy aszimmetrikus bőrhiba képét mutathatja.

Fontos, hogy odafigyeljünk az anyajegyeinkre!

Furcsa színű anyajegyek

Az anyajegyek színe általában barna vagy barnás árnyalatú, esetleg barnás rózsaszín. Ha egy anyajegy fekete, piros, fehér, esetleg kék, akkor is jó, ha mihamarabb látja egy szakember is. Szintén rosszat jelenthet egy olyan anyajegy, amely egyszerre több színű, például kétféle barna. A színváltozást sokan azért nem veszik észre, mert azt gondolják, hogy ha nyáron lebarnulnak, és sötétebb lesz a bőrük, logikus, hogy az anyajegyeik is sötétebbek lesznek - pedig ez nem igaz. Ha bármelyik anyajegyünk színe megváltozik, a biztonság kedvéért forduljunk orvoshoz.

Pikkelyes foltok