A melanoma 15 rizikófaktora

A legfontosabb rizikófaktorokat Dr. Borbola Kinga, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyász-kozmetológusa ismerteti.

Életkor

Bár fiatalabb embereknél is kialakulhat melanoma, az idősödéssel nő a rizikó is. Nagy-Britanniában például a diagnózisok mintegy fele a 65 évesnél idősebbek körében születik.

Ultraibolya sugárzás

Az ultraibolya sugárzás a legfőbb környezeti rizikófaktor. Akiknél napfény okozta keratózis diagnosztizálható a fejen és a nyakon, azoknál növekszik a melanoma rizikója is ezeken a testtájakon és a végtagokon az évek, évtizedek alatt elszenvedett napfénykárosodás következtében.

Tévhit, hogy a naptej 100 százalékos védelmet nyújt a bőrrák ellen. Fotó: iStock

Bőrszín és szeplők

A nagyon világos bőrű emberek nagyobb rizikóval számolhatnak - különösen akkor, ha szőke vagy vörös a hajszínük és szeplősek is. A sötétebb bőrű személyek viszont egy bizonyos szintű természetes védettséggel rendelkeznek ebből a szempontból.

Időszakos erős napfényterhelés

Brit kutatók megfigyelései szerint azok az emberek, akik alapvetően nem napfényes tájon élnek, ám évente 2-3 hetet forró, napos vidéken töltenek, nagyobb arányban lesznek melanomások, mint azok, akik egyenletes napfényterhelésnek vannak kitéve, például a szabadtéri munkájuk miatt.

Napégés

Minél többször megtörténik a túlzásba vitt napozás miatti leégés, annál nagyobb lesz a melanoma kialakulásának kockázata. Ráadásul nemcsak a gyermekkorban elszenvedett leégésekre "emlékszik" a bőr, hanem az összesre.

Szoláriumhasználat

Gyakori lett a bőrdaganat. Mit tehetünk? A válaszért kattintson ide!

Számos tanulmány bizonyította már, hogy a túlzott szoláriumhasználat minden bőrdaganat kialakulásának esélyét növeli, így tehát a melanoma kialakulásához is hozzájárul - különösen 35 éves kor alatt. A szakmai állásfoglalások szerint nem létezik biztonságos szoláriumhasználat.

Fényvédő termékek

Folyamatosan vizsgálják a fényvédő termékek és a melanoma növekvő rizikója közötti kapcsolatot, de egyelőre nincs egyértelmű állásfoglalás. A legvalószínűbb magyarázatnak az tűnik, hogy sokan tévesen azt gondolják, hogy fényvédő használata mellett bátran tölthetnek több időt napozással. Fontos tudni, hogy akkor is limitálni kell a napon töltött időt, ha magas faktorszámú terméket használunk. Az ajánlások szerint pedig 2 óránként újra be kell kenni a bőrünket.

Anyajegyek

Minél többanyajegytalálható a testünkön, annál nagyobb a kockázat - különösen, ha nem szokványos alakú vagy méretű - úgynevezett atípusos - anyajegyek is vannak közöttük. Ilyen esetben elengedhetetlen a rendszeres bőrgyógyászati ellenőrzés.

Veleszületett anyajegy

Már a születéskor is mutatkozhat néhány anyajegy a bőrön, amelyek teljesen különböző méretűek lehetnek. Mivel a nagyobbak kissé kockázatosabbak a melanomává alakulás szempontjából, ezeket rendszeresen ellenőrizni kell. Néhány esetben eleve az eltávolításuk a legbiztonságosabb.

Családi hajlam

Ha egy egyenes ági hozzátartozónknak volt melanomája, az növeli a mi rizikónkat is. Főleg akkor, ha 50-nél több anyajegyünk van.

3 fontos kérdés az anyajegyszűrésről Az elmúlt tíz évben megduplázódott a rosszindulatú bőrdaganatok előfordulásának gyakorisága. A legveszélyesebb formája a melanoma, amely akár hónapok alatt is drasztikus növekedésen mehet keresztül. Rendszeres szűréssel viszont megelőzhetjük a komoly problémákat. Olvassa el korábbi cikkünket!

Korábbi bőr- vagy más típusú daganat

Ha már volt melanománk, akár 15-ször is nagyobb lehet az esélyünk egy másodikra, mint azoknak, akiknél még nem jelentkezett ilyen probléma. Ha ehhez társul az egyik szülőnél kialakult melanoma is, akkor a rizikó 30-szorosra nő. Azonban más típusú daganatok is rizikófaktornak számítanak.

Más jellegű betegségek

Bizonyos betegségek - például a Parkinson-kór és a gyulladásos bélbetegségek - is megnövelhetik a melanoma rizikóját, bár az összefüggéseket még nem tisztázták.

Meggyengült immunrendszer

Az immunrendszer gyengülése - példáulAIDSvagy egyes gyógyszerek miatt - teret nyithat a daganatos betegségek előtt - bár a gyógyszerek esetében az előnyök messze felülmúlják a kismértékű kockázatot.

Túlsúly

Egyes kutatások összefüggést vélnek felfedezni a magasabb BMI (testtömeg-index) és a melanoma növekvő kockázata között is. Egyelőre nem egyértelmű a kapcsolat, ám a szakember azt javasolja, hogy a túlsúllyal rendelkezők különösen óvatosan napozzanak.

Hormonok

Mivel a nőknél nagyobb arányban diagnosztizálnak melanomát, mint a férfiaknál, a kutatók jelenleg is vizsgálják a női nemi hormonok, a fogamzásgátlók, a hormonpótló terápiák, valamint a várandósság hatásait.

Mit tehetünk?

Mivel a melanoma és más bőrdaganatok kialakulása számos tényezőtől függ, a legfontosabb teendőnk az elővigyázatosság. Ha tehát a fentiek közül bármelyik rizikófaktor fennáll, érdemes bejelentkezni egy bőrgyógyászati ellenőrzésre - hangsúlyozza a szakember. A bőrrák- és a teljes testtérképes anyajegyszűrés akkor is kiemelkedően fontos, ha bármilyen változást fedezünk fel a már meglévő bőrképleteinken, anyajegyeinken, vagy ha új képletet találunk.