A szép bőr titka nem csupán genetika

Nem csak a nők, a férfiak is vágynak az egészséges bőrre, és ez az igény túlmutat az esztétikai kérdéseken. Az, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, alapjaiban határozza meg életminőségünket, beleértve a közérzetünket és az önbecsülésünket. Sokan a genetikára fogják, ha olyasvalakivel találkoznak, akinek hibátlan a bőre - anélkül, hogy tisztában lennének vele, mit tesz ezért az illető. Ám önmagában az, hogy “jó géneket” és szerencsés bőrtípust örököltünk, kevés. Ahogy az is, ha kizárólag minőségi kozmetikumokat használunk, ám nem figyelünk oda arra, hogy szervezetünk első védelmi vonalát belülről is tápláljuk.

Az egészséges bőr titka

Számos tényező és ezek együttes hatása befolyásolja bőrünk aktuális és hosszú távú állapotát. Ezek közé tartozik a bőrtípusunknak és életkorunknak megfelelő napi ápolási rutin (nem elhanyagolva a tisztítást és a hidratálást), a minőségi kozmetikumok használata, a tápanyagokban, vitaminokban és rostokban gazdag táplálkozás, és a belső hidratálás, vagyis a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása. Ennek hiányában ugyanis bőrünk elveszíti egészséges fényét: fakó lesz és fáradt, veszít a rugalmasságából is – korábban öregedésnek indul –, idővel pedig kiszárad, ami azzal járhat, hogy a hámréteg berepedezik, kisebesedik. Ez viszont nem csak esztétikai problémát jelent: az apró hámsérüléseken keresztül ugyanis a különféle kórokozók is gyorsabban jutnak be szervezetünkbe.

Kezdjük a belső hidratálással

A megfelelő hidratálás alapja – amit sokan hajlamosak figyelmen kívül hagyni –, hogy a bőrt ne csak kívülről, belülről is tápláljuk. Egy felnőtt átlagos és ideális napi folyadékbevitele minimum 1,5-2 liter. Az optimális mennyiség azonban a környezeti tényezők (mint a hőmérséklet vagy a páratartalom), az aktuális fizikai és egészségi állapot, valamint az egyéni igények függvényben eltérő lehet.

Az első és legfontosabb szabály, hogy minden nap elegendő folyadékot juttassunk a szervezetünkbe, még akkor is, ha vagyunk szomjasak. Ennek nagy részét a szakemberek szerint érdemes tiszta víz formájában bevinni, de a tea, a frissen préselt gyümölcs- és zöldséglevek, a levesek és a lédús gyümölcsök, zöldségek is megfelelő alternatívát jelenthetnek. Tartózkodjunk viszont a koffeintartalmú és az alkoholos italok rendszeres fogyasztásától, mert ezek is hozzájárulnak a szervezet, ezzel együtt pedig a bőr dehidratáltságához.

Ne hanyagoljuk el az arc- és testápolást sem

Akinek nem problémás a bőre, és minden különösebb erőfeszítés nélkül egységes a bőrképe, hajlamos lehet elhanyagolni a rendszeres ápolást. Az viszont, hogy felnőttkorban nem küzdünk látható bőrproblémával, nem jelenti azt, hogy megfeledkezhetünk bőrünk táplálásáról. Ennek hiányában ugyanis idővel kiszárad, veszít rugalmasságából, amit sokkal nehezebb utólag korrigálni, mint nap mint nap odafigyelni rá. Nem mindegy azonban, melyik testtájunkra milyen krémet választunk. Mindig célzottan egy adott területre – arcra, szemkörnyékre, testre – való terméket használjuk, és ne multifunkciós “kencét”, mivel bőrünk állapota sem feltétlenül egységes.

Mindig a bőrtípusunknak megfelelő kozmetikumokat válasszuk

Könnyű abba a hibába esni, hogy a reklámok hatására, vagy az ismerősök, barátok ajánlását követve olyan bőrápolási termékeket választunk, amelyekkel nincs tapasztalatunk, de másnak “remekül beváltak”. Az ajánlások segíthetnek a számunkra megfelelő készítmények kiválasztásában, ám nem szabad figyelmen kívül hagyni egyéni adottságainkat – bőrtípusunkat és bőrünk aktuális állapotát –, mielőtt bevásárolunk. Ha ezekkel nem vagyunk tisztában, ne féljünk szakembertől segítséget kérni.



A hidratálásnál is fontos szempont a bőrtípus, mert például az érzékeny bőrnek, ami kipirosodásra, kiszáradásra és hámlásra hajlamos, másra van szüksége, mint a normál bőrnek. Előbbi esetében nem elegendőek a vízbázisú krémek és testápolók, mert a bőr természetes lipidrétegét is erősíteni, “zsírozni” kell. Azt is szem előtt kell tartani, hogy milyen típusú kozmetikumokat választunk: az éjszakai és a nappali krémek például más-más funkciót töltenek be, ennek megfelelően összetételük is különböző.



Nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy nem csak a dehidratáltság, hanem a káros környezeti hatások és az életmódbeli tényezők is hozzájárulnak bőrünk állapotának alakulásához. Ezért fontos a megfelelő fényvédelem (szükség esetén fényvédőt tartalmazó készítmények használatával), a káros szokások (mint a dohányzás és az éjszakázás) hanyagolása, a pihenés és a feltöltődés.



