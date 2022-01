Veszélyes lehet a daganattal járó fogyás

A fogyást nem szabad a betegség olyan természetes velejárójaként tekinteni, amibe bele kell nyugodni. Az előrehaladott stádiumú daganatos betegek halálozásában nem elhanyagolható arányban közvetlen kiváltó okként a cachexia, vagyis a daganatos fogyás szövődményei mutathatóak ki - olvasható a Rákgyógyítás Magazinban. A lap kiemelte: a cachexia mögött egy komplex gyulladásos folyamat áll, ami szakorvosi beavatkozást tesz indokolttá.

Láthatatlan betegség, amely tönkreteszi az izmokat A rhabdomyolysis a vázizmokat érintő betegség, mely az izmok gyors károsodásával, lebomlásával és az izmokban található myoglobin nevűfehérjevéráramba kerülésével jár együtt. h i r d e t é s

Nagy bajt okozhat a fogyás

Még egy kezdeti stádiumú daganatos betegség is járhat kóros fogyással, hiszen képes olyan anyagokat termelni a szervezetben, amelyek étvágycsökkenést, felszívódási zavarokat okozhatnak. Ráadásul a betegség diagnózisát követően a stressz és szorongás is rontja az étvágyat és a testsúly csökkenésével jár. A betegséget gyakran kísérő depresszió csak még tovább ront a helyzeten. A kóros fogyást sem lehet egyszerűen azzal ellensúlyozni, hogy a beteg többet eszik, az onkológiai kezelések mellékhatásai miatt erre sokszor nincs is lehetősége.

"A daganatos betegség diagnózisának pillanatában már a betegek mintegy felénél tapasztalható testsúlyvesztés, amikor sem műtét, sem más nagy megterheléssel járó onkológiai kezelés nem történt. Az előrehaladott stádiumban lévő betegeknél pedig a páciensek többsége szembesül a kóros fogyással" - nyilatkozta a lapnak prof. dr. Bodoky György, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (MKOT) tiszteletbeli elnöke. A professzor hangsúlyozta: már a daganatellenes terv összeállításakor ki kellene térni a tápláltsági állapot megőrzésére, a dietetikai támogatásra is. Nemcsak akkor kellene beavatkozni, amikor a kóros legyengülés már a daganatellenes terápiák folytatását és a beteg életét is veszélyezteti, hanem mindezt meg kell előzni, hogyha lehetséges.

A fogyásra nem szabad a betegség természetes velejárójaként tekinteni. Fotó: Getty Images

Az alultápláltság állapotát malnutríciónak nevezik - ez nem soványságot, hanem hiányállapotot jelent, amikor egyensúlyzavar lép fel a tápanyagokban, például a fehérjékből többet használ fel a szervezet, mint amennyihez hozzájut. Ha ez az állapot hosszabb ideig fennáll, illetve a fogyást kiváltó fizikai, biokémiai és lelki tényezők összeadódnak és gyulladásos tényezőkkel is kiegészülnek, egy komplex tünetegyüttes alakul ki, amelyet anorexia-cachexia szindrómának (CACS) neveznek. Ezt kísérheti vérszegénység is, azimmunrendszergyengülése miatt a fertőzések kockázata megnövekszik, csökken a terápiák hatékonysága, a mellékhatások pedig felerősödnek.

A cachexia nem egy kísérőjelenség, hanem egy önálló betegség - mondta el prof. dr. Dank Magdolna. A szakember szerint sok túlsúlyos beteg még örül is a testsúlycsökkenésnek, ez azonban csalóka, hiszen nem a zsírszövetek aránya csökken ilyenkor, hanem az izomtömegé, amit orvosi kifejezéssel szarkopéniás obezitásnak hívnak. Ilyenkor nemcsak a bicepsz mérete csökken, de elsorvad például a bordaközi izomzat is, ami tovább rontja a terhelhetőséget és rontja a betegek életkilátásait.

Tilos koplalni

"Egyetlen általános tanácsunk van a betegek felé: ne koplaljanak! Makacsul tartja magát az a tévhit, hogy a daganat kiéheztethető, de ennek semmilyen orvosi alapja nincs. Egy daganatnak sokkal gyorsabb az anyagcseréje, mint a normális sejteknek: nem a tumor fog éhen halni, hanem a beteg" - magyarázta dr. Bodoky György. A professzor szerint egy daganatos beteg számára könnyen emészthető, de kiegyensúlyozott, szénhidrátban és fehérjében is dús étrendre van szüksége, elsősorban olyan élelmiszerekre, amelyeket örömmel fogyaszt. Az interneten hirdetett csodadiétáktól és táplálék-kiegészítőktől nem várhat a beteg javulást, az érintettek elsősorban a kezelőorvosukkal beszéljenek és a kórházi dietetikustól kérjenek személyre szabott javaslatot - tette hozzá.